Asinsdonoru centrs lūdz steidzami atsaukties 0 rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asinis grupas donorus 0
Valsts Asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri var ziedot asinis, jo steidzami nepieciešamas 0 rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asinis, aģentūru LETA informēja centrā.
VADC norāda uz kritisku 0 rēzus negatīvo un A rēzus pozitīvo asins grupu trūkumu un aicina iedzīvotājus izmantot iespēju ziedot asinis VADC izbraukumu laikā sev ērtā vietā un laikā.
Kā skaidro VADC direktore Egita Pole, sabiedrība kļūst arvien aktīvāka – pērn tika veiktas 62 332 asins ziedošanas reizes, kas ir par 2420 vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr asins krājumu nodrošināšana ir nepārtraukts un mainīgs process, un katrs ziedojums var kļūt izšķirošs kāda cilvēka dzīvībai, uzsver Pole.
Centra apkopotā statistika liecina, ka vairāk nekā 51,7% no visām asins devām tiek iegūtas tieši izbraukumos. Tas, VADC ieskatā, nozīmē, ka mobilās donoru dienas ir būtisks balsts asins krājumu nodrošināšanā, jo ļauj cilvēkiem ziedot tur, kur viņi ikdienā dzīvo un strādā.
Jau vēstīts, ka šodien iedzīvotāji aicināti nodot asinis Madonas mūzikas skolā, Blaumaņa ielā 16, no plkst.9 līdz 13, Kauguru kultūras namā Jūrmalā, Raiņa ielā 110, no plkst.10 līdz 14, kā arī Rīgā – biroju kompleksā “Verde”, Roberta Hirša ielā 1, kur specializētais autobuss atradīsies no plkst.10 līdz 14.
Rītdien VADC izbraukumi notiks Rīgā – viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, Elizabetes ielā 55, kā arī tirdzniecības centrā “Riga Plaza”, Mūkusalas ielā 71. Abās vietās specializētais autobuss darbosies no plkst.10 līdz 14.
Asinis iespējams ziedot ikdienā VADC ziedošanas vietās Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un citās pilsētās, kā arī regulāri rīkotajās izbraukumu akcijās visā Latvijā.
Saskaņā ar Darba likumu donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, un pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur šādu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.