16:26, 16. septembris 2025
Kādi ir pēdējā laika novērojumi — vai Veselības inspekcijas darba apjoms ir pieaudzis, vai palielinās sūdzību skaits par medicīnisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, attieksmi vai citiem jautājumiem? Šo jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas” uzdeva Laurai Šābertei, Veselības inspekcijas Juridiskā departamenta vadītājai.

Viņa atzina, ka tendence ir skaidra — sūdzību skaits pieaug. “Ja paskatāmies Ārstniecības riska fonda datu statistiku, 2024. gadā tika saņemts 221 iesniegums, bet 2025. gada pirmajā pusgadā esam saņēmuši jau 157 iesniegumus. Līdz ar to ir secināms, ka sūdzību skaits pieaug,” skaidroja Šāberte.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais visu veidu iesniegumu skaits par veselības aprūpi ir palielinājies par 16%.

“Biežākās sūdzības ir par ārstniecības kvalitāti, diagnostikas savlaicīgumu, pakalpojumu organizēšanu, zāļu apriti un higiēnas prasībām. Detalizētāk runājot par specialitātēm, visbiežāk sūdzības saņemtas par zobārstniecību, ķirurģiju, primāro veselības aprūpi, ginekoloģiju un dzemdniecību,” norādīja speciāliste.

Šāberte gan arī uzsvēra, ka jāņem vērā fakts, ka tādas nozares kā ķirurģija un dzemdniecība pašas par sevi ir augsta riska nozares, tāpēc šāda tendence ir sagaidāma.

