Foto: SHUTTERSTOCK

Menopauze – kā uzlabot pašsajūtu Ieteikt







Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz ar pārmaiņu periodu sievietes dzīvē jeb menopauzi sievišķo hormonu trūkuma dēļ organismā rodas arī dažādas ne pārāk patīkamas pārmaiņas, piemēram, maksts sausums. Skaidrojam, ko darīt šādā situācijā.

Rūpēm par sevi jāturpinās

“Menopauze ir normāls dzīves posms, kas sievietes dzīvē pienāk vidēji 45–55 gadu vecumā. Taču tas, ka beigušās menstruācijas un olnīcās vairs nav olšūnu, nenozīmē, ka vairs nav jārūpējas par savu veselību – joprojām reizi vienā vai divos gados jāapmeklē ginekologs, lai izslēgtu slimības, īpaši ļaundabīgas, kas var būt ne tikai iekšējos, bet arī ārējos dzimumorgānos. Tieši ap menopauzes vecumu mēdz parādīties olnīcu, dzemdes, maksts un taisnās zarnas audzēji,” brīdina Rīgas 1. slimnīcas ginekoloģe, menopauzes speciāliste Maija Dace Broša.

Arī menopauzē jāturpina rūpēties par savu intīmo higiēnu, tikai šajā vecuma posmā svarīgi to darīt pareizi.

Nepārspīlēt ar mazgāšanos

Foto: SHUTTERSTOCK

Nereti gados vecākām sievietēm ir sūdzības par maksts sausumu, nepatīkamu aromātu, niezi, dedzināšanu, varbūt pat nelielu asiņošanu, piemēram, pēc intīmās tuvības (tā notiek, jo gļotāda kļuvusi plānāka, trauslāka). “Šīs pazīmes, visticamāk, liecina par senila – atrofiska kolpīta jeb iekaisuma attīstību. Tas rodas hormonu trūkuma, arī maksts gļotādas mikrofloras izmaiņu un makstī no ārējās vides iekļuvušu kādu patogēnu organismu (baktēriju) dēļ, īpaši tām sievietēm, kuras pārāk bieži un rūpīgi apmazgājas ar stipriem mazgāšanās līdzekļiem,” stāsta ginekoloģe un uzsver, ka intīmās zonas apmazgāšanai nevajag lietot parastās ziepes vai dušas želejas. Kāpēc? “Menopauzē jau tā samazinās dabīgais maksts vides skābums, bet ziepes to vēl vairāk samazina. Ziepes ir sārms, un tas neitralizē skābi, līdz ar to izmainās maksts mikroflora – makstī sāk augt tie patogēnie mikrobi, kam patīk vājāk skāba vide.”

Savukārt skābāka vide patīk labajām pienskābajām baktērijām, kas ražo pienskābi un saglabā veselīgu maksts mikrofloru. Tāpēc ginekoloģe iesaka vagināli lietot pienskābās baktērijas, kas pieejamas kapsulu, svecīšu formā. Pirmajā nedēļā lieto 2–3 reizes, pēc tam – reizi nedēļā.

Maksts gļotādas sausuma novēršanai, tās mikrofloras uzlabošanai ieteicams lietot arī speciālus līdzekļus ar hialuronskābi (to sastāvā parasti ir arī dažādas augu valsts sastāvdaļas), kas pieejami svecīšu, gelu, krēmu, putiņu formā. “Nav svarīgi, kādu formu sieviete izvēlēsies, galvenais, ka hialuronskābes līdzekļi ļoti labi iedarbojas. Veselības problēmu gadījumā jau jāvēršas pie ginekologa, kurš, iespējams, izrakstīs ārstnieciskus līdzekļus krēma vai svecīšu formā, kas saturēs estrogēnu hormonus. Būtībā to trūkums ir visu sūdzību cēlonis,” teic ginekoloģe.

Apmazgājoties labi izmantot pašas pagatavotu vieglu augu novārījumu, piemēram, no kumelītes, kliņģerītes. Tas ir viegli dezinficējošs.

Taču nevajag nez cik reižu dienā apmazgāties, jo tā ir iejaukšanās maksts ekosistēmā. Nedrīkst izmantot kālija permanganāta jeb zilo graudiņu šķīdumu, jo tas ļoti sausina gļotādu, brīdina menopauzes speciāliste.

Intīmās dzīves laikā sievietēm gados ārste iesaka izmantot lubrikantus – tie nopērkami aptiekās, lai intīmais brīdis nesagādātu sāpes. Lubrikants ne tikai padara maksti slīdīgu, bet arī pabaro gļotādu.

Lieto pareizos ieliktnīšus

Noteikti nevajadzētu izmantot biksīšu ieliktnīšus. Tas attiecas gan uz sievietēm gados, gan jaunām meitenēm. Daba radījusi tā, ka makstij ir jāelpo, bet, ja pieliekam priekšā ieliktnīti, vienalga – vai tas ir parasts vai ekoloģisks, tajā iestrādātā sintētiska plēvīte aiztur mitrumu, tātad traucē piekļūt gaisam, radot tādus kā siltumnīcas apstākļus, kas intīmajā zonā noteikti nav vajadzīgi, skaidro ginekoloģe.

Bet ko darīt, ja patvaļīgi izdalās pa kādai urīna pilei, kā tas bieži vien gadās menopauzes vecumā. “Tādā gadījumā pareizi būtu izmantot speciālos urīna uztveršanai domātos ieliktnīšus, kas pieejami arī pavisam maza izmēra. Turklāt tādus ieteicams lietot, dodoties ekskursijās – tad nebūs jāuztraucas, ka autobuss nepieturēs brīdī, kad savajadzēsies uz tualeti. Parasti, ja netiec uzreiz uz tualeti, ir urīna noplūde – no dažām līdz pat vairākām pilēm. Bieži vien tā ir nevis reāla, bet psiholoģiska vajadzība,” viņa piebilst.

Der zināt

Ieteikumi

Uzskata, ka menopauze iestājusies, ja sievietei pusgadu vairs nav bijušas menstruācijas, ultrasonogrāfijā olnīcās vairs nav redzami folikuli, kā arī asinsanalīzē redzams estrogēnu trūkums.

Labākai pašsajūtai pārejas periodā, kad hormonu līmenis sācis samazināties, var lietot augu valsts līdzekļus ar fitoestrogēniem, piemēram, linsēklas, sarkano āboliņu, raudeni, apiņus, soju, vīnogas (tumšās). To labākai iedarbībai nepieciešams uzņemt arī omega-3 taukskābes, D un B6 vitamīnu.

Pret maksts gļotādas sausumu labi līdz iekšķīgi lietojama naktssveces eļļa, kas satur omega-6 taukskābes, un smiltsērkšķu eļļa, kas bagātīgi satur omega-7 taukskābes. Jāatceras – lai taukskābes organismā labāk uzsūktos, tās jāuzņem galvenās maltītes laikā.

Ja pārmaiņu perioda izpausmes ir smagas – izteikti karstuma viļņi un svīšana, pareizā izvēle tomēr ir sintētiskie hormonpreparāti (recepšu medikamenti).

SHUTTERSTOCK ilustrācija