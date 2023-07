Ilustratīvs attēls

Vasaras festivālu piedāvājums ir ne tikai laiks ceļojumiem, mūzikai un dejām, bet arī jaunas iepazīšanās iespējām, plaukstošai mīlestībai, esošo attiecību stiprināšanai. Šo pozitīvo emociju uzplūdu iespaidā 2024. gada pavasarī kāds pāris var sagaidīt arī savu bērniņu, kā tas dzīvē arī notiek! Skaisti, ja tas ir plānots un sen gaidīts notikums, bet, ja nē, “Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa atgādina par iespēju izsargāties no grūtniecības iestāšanās un arī seksuāli transmisīvām slimībām.

Arī Dziesmu un deju svētku raibi krāsaino notikumu kontekstā aktualizējās stāsts par bērniem, kuri dzimuši pēc šiem svētkiem iepriekšējos gados. Pazibēja pat jautājums, vai un kā svētki var palīdzēt risināt demogrāfisko situāciju. Vasarā festivāli un svētki ir dažādām paaudzēm, apliecinot savstarpēju mīlestību un uzmanību arī visintīmākajās izpausmēs! „Seksam ir daudz priekšrocību. Tikai daži iemesli, seksam par labu: tas stiprina imūnsistēmu, sadedzina kalorijas, pazemina asinsspiedienu, palīdz atslābināties, mazina sāpes, saglabā asu prātu un var samazināt sirdslēkmes un prostatas vēža risku. Turklāt tas palīdz saglabāt jūsu un partnera tuvību. Sekss var būt atslēga ilgākam mūžam un, galvenais, tas padara jūs laimīgāku. Tomēr svētku laikā jāatceras gan par seksuālo drošību, gan izsargāšanos no grūtniecības, ja tā nav pašreiz vēlama. Lai arī uzskati par prezervatīva izmantošanu dalās, to lietojot samazinās ne tikai infekcijas, bet arī nevēlamas grūtniecības iespējas, un tie ir salīdzinoši pieejami” stāsta „Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa.

Nevar paļauties tikai uz mītiem, kas par iespējamo grūtniecības iestāšanos ir dažādi, piemēram, ka pirmajā seksa reizē nevar palikt stāvoklī. Bet tā nav taisnība, jo, ja vien sperma atrodas maksts vai vulvas (maksts atverē) vai tās tuvumā, pastāv grūtniecības iespēja, tādējādi arī pirmajā dzimumakta reizē noteikti izmantojami prezervatīvi vai citi dzimstības kontroles veidi, norāda farmaceite Daiva Āboliņa.

Kā pareizi lietot prezervatīvu?

Prezervatīvi palīdz pasargāt no seksuāli transmisīvām slimībām (STS) un grūtniecības, bet tikai tad, ja tos lieto pareizi. Prezervatīvs jāuzliek tikai uz piebrieduša jeb cieta dzimumlocekļa. Pārliecinies, ka prezervatīva galiņā nav palicis gaiss un tikai tad ritini to līdz galam. Pēc dzimumakta jāpietur prezervatīva pamatni un tikai tad tas jānovelk. Neaizmirsti pārbaudīt derīguma termiņu! Ja prezervatīvs, to izņemot, ir sauss, lipīgs vai pārlieku stingrs, izmet to un izmanto citu.

Kļūda ir prezervatīvu nelietošana, jo partnerim nav STS simptomu. Atcerieties, ka var nebūt simptomi, bet var būt STS! Tas nozīmē, ka varat inficēt viens otru.

Ko svarīgi zināt par avārijas kontracepciju?

„Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa skaidro, ka pašlaik

aptiekā pieejamas divu veidu avārijas kontracepcijas tabletes: “Levonorgestrelu saturošu tableti svarīgi iedzer 72 stundu laikā pēc dzimumakta, savukārt ulipristālu saturošu medikamentu var lietot pat piecu dienu laikā pēc dzimumakta. Tomēr – jo ātrāk tablete ir iedzerta, jo tā ir efektīvāka. Avārijas kontracepciju var lietot, ja ir bijis dzimumakts bez izsargāšanās, ja kaut kas ir nogājis greizi ar citu lietoto kontracepcijas metodi, piemēram, plīsis prezervatīvs vai izslīdējis maksts gredzens, ja ir aizmirsies iedzert vienu tableti pirmajā perorālās kontracepcijas plāksnītes lietošanas nedēļā vai, ja aizmirsies iedzert vairāk par trim tabletēm otrajā vai trešajā lietošanas nedēļā. Pārtrauktais dzimumakts un ejakulācija uz dzimumorgāniem arī var nebūt pilnīgi droša kontracepcijas metode.”

Vai un kādas ir iespējamās avārijas kontracepcijas blaknes?

Avārijas kontracepcijas tablešu biežākās blakusparādības ir galvassāpes, reibonis, slikta dūša, retāk – vemšana. Farmaceite brīdina: “Ja vemšana ir bijusi triju stundu laikā pēc tabletes iedzeršanas, ir jālieto atkārtota deva, jo pastāv iespēja, ka zāles nebūs iedarbojušās. Kontracepcijas efektu var samazināt arī daži recepšu pretkrampju līdzekļi, zāles HIV ārstēšanai, kā arī bez receptes pieejamie asinszāles preparāti.”

Farmaceite piebilst, ka par avārijas kontracepcijas tabletes efektu liecinās menstruācijas: “Parasti menstruācija atsākas, atbilstoši menstruālajam ciklam, taču, ja lietota tablete, iespējama dažu dienu nobīde uz vienu vai otru pusi. Ja menstruācijas kavējas vairāk nekā piecas, septiņas dienas, būtu jāveic grūtniecības tests un jākonsultējas ar ginekologu.”

Avārijas kontracepcija ir bezrecepšu zāles un tās izmaksā aptuveni 20 eiro, tomēr farmaceite uzsver, ka tās patiešām nav piemērotas biežai lietošanai. Ja ir regulāras intīmas attiecības, jāapsver citi kontracepcijas līdzekļi. Un noteikti jāpatur prātā, ka avārijas kontracepcija nepasargā no seksuāli transmisīvajām slimībām.

Vai pārtrauktais dzimumakts garantē aizsardzību?

To sauc arī par izņemšanas metodi. Mērķis ir izņemt dzimumlocekli no maksts pirms ejakulācijas. Bet tas ir riskants dažu iemeslu dēļ. Lai to savlaicīgi izdarītu, ir nepieciešama paškontrole. Un spermatozoīdi joprojām var nokļūt makstī caur šķidrumu, kas nāk no dzimumlocekļa pirms ejakulācijas. Turklāt nav arī aizsardzības pret STS.

Arī maksts tīrīšana ar ūdeni vai īpašu šķīdumu neaizsargā no grūtniecības vai STS. Faktiski tas var izplatīt infekciju citās reproduktīvās sistēmas daļās, piemēram, dzemdē un olvados. Maksts spēj attīrīt sevi pati, piemēram, no baktērijām, taču šī apšaubāmā metode noteikti nav labākais veids, kā izvairīties no infekcijas slimībām vai grūtniecības.

