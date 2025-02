Ilustratīvs foto

Ir pierādīts, ka vispārpieņemtais uzskats, ka visas cilvēka ķermeņa šūnas pilnībā atjaunojas ik pēc 7 gadiem, ir zinātniski neprecīzs. Pētnieki noskaidrojuši, ka patiesībā šis process ir daudz sarežģītāks.

Zinātnieki ir kliedējuši mītu par pilnīgu šūnu atjaunošanos 7 gadu laikā, ziņo IFL Science. Šī tēze radās pēc zinātniska pētījuma 2005. gadā, kurā izmantoja jaunu metodi šūnu vecuma noteikšanai.

Viens no darba autoriem izteicās, ka pieaugušo cilvēku šūnu vidējais vecums varētu svārstīties no 7 līdz 10 gadiem. Tad tagad zinātnieki apgalvo, ka, ja visām ķermeņa šūnām būtu vienāda struktūra un tās pildītu vienādas funkcijas, mēs varētu runāt par to sinhrono atjaunošanos.

Tomēr cilvēka organismā ir daudz dažādu šūnu veidu, no kurām katras atjaunojas atbilstoši savam individuālajam ciklam:

– Kuņģa gļotādas šūnas nomainās ik pēc 2-3 dienām, jo ​​tās tiek pakļautas agresīvai kuņģa videi.

– Kuņģa-zarnu trakta šūnas dzīvo nedaudz ilgāk – 4-5 dienas. Tās veido ievērojamu daļu no šūnu atjaunošanās kopmasas, jo organisms katru dienu zaudē aptuveni 300 miljardus šūnu.

– Eritrocīti jeb sarkanās asins šūnas darbojas apmēram 120 dienas.

– Neironi, kas ir nervu sistēmas pamats, var pastāvēt visu mūžu, ja tie nav bojāti.

Tādējādi šūnu atjaunošanās process organismā notiek nepārtraukti, taču katram šūnu veidam šis periods ir atšķirīgs. Tāpēc apgalvojums par pilnīgu šūnu nomaiņu ik pēc 7 gadiem ir nekas vairāk kā izplatīts nepareizs priekšstats.