Līga Kozlovska ir nule kā atstājusi savu Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentes amatu pēc 25 gadu ilga darba. Tagad Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju vadīs Staļģenes ģimenes ārsts Ainis Dzalbs.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija tika dibināta 2001. gada 10. augustā. Toreiz Vidrižu pagastā sapulcējās 70 lauku ģimenes ārsti, kas lēma, ka pienācis laiks vairāk pievērsties lauku ģimenes ārstu interešu aizstāvībai – gan politiskā, gan ekonomiskā, gan profesionālā, gan juridiskā jomā. Tad arī nodibinājās organizācija, kas kļuva ne tikai par kolēģu apvienību, bet arī par draugu komandu. Šobrīd asociācijā ir vairāk nekā 880 biedri. Arvien biežāk un vairāk Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijā iestājas arī Rīgas un citu lielo pilsētu ģimenes ārsti. Mūsu mērķi un intereses sakrīt. Mērķi ir dažādas profesionālās intereses.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija ļoti daudz sadarbojas ar Eiropas ģimenes ārstu organizācijām. Līga Kozlovska ir Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA Mūža biedre – 13. pasaulē. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija jau vairāk nekā 15 gadus ir viens no vadošajiem Eiropas Lauku ģimenes ārstu asociācijas spēkiem, bet Līga Kozlovska ir šīs organizācijas valdes locekle, un tagad nodos stafeti kādam no jaunajiem Latvijas kolēģiem.
Līgai Kozlovskai šajos 25 gados nācies daudz sadarboties ar Veselības ministriju, Saeimu, Latvijas ārstu biedrību un daudzām citām organizācijām, ir izveidojušās labas attiecības un mēs spējam viens otru labi saprast, uzticēties un darīt lielus darbus.
Šie darbi ir nesuši rezultātu. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija ilgus gadus ir cīnījusies par Lauku atbalsta programmu un šogad ir izcīnīts lauku ģimenes ārstiem koeficients, kas motivē lauku reģionos jaunos kolēģus – ārstus iet mācīties un strādāt, lai seniori paliktu paliktu savās praksēs tik ilgi, kamēr viņi spēj sniegt palīdzību.
Līga Kozlovska ir laimīga, ka ir izdevies nodrošināt veselības palīdzību arī reģionos, kur kolēģi no Rīgas nevēlas iet strādāt.
Laukos darbs ir smagāks. Strādāt pierobežā ir labi, ja ir ārsta palīgs, protams vēl labāk, ja ir divi vai trīs palīgi. Gandrīz visi lauku ģimenes ārsti strādā solopraksēs. Viņiem ir daudz vairāk jāuzņemas atbildība par savu pacientu, jāveic daudz dažādu manipulāciju. Līga Kozlovska daudzu gadu garumā ir viena no ārstēm, kas veic visvairāk manipulāciju – spirogrāfiju, kardiogrāfiju, dermatoskopiju, brūču apstrādi. Līgas Kozlovskas praksē viņai kā ārstei palīdz strādāt trīs palīgi.
Līga Kozlovska ir arī viena no RSU Ģimenes medicīnas katedras dibinātājām un rezidentūras programmas vadītājām, viņas īpašais interešu lauciņš ir jauno ārstu apmācība. Viņa savā praksē ir apmācījusi 10 jaunos ģimenes ārstus, kas visi palikuši strādāt lauku reģionos. Viņai par to liels lepnums.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija spēj atrast kompromisu, arī Veselības ministrijā, kas ļāvis panākt reģistratora slodzi ģimenes ārsta praksē, gan iespējas praksē nodarbināt pirmo un otro ārsta palīgu, bet pagājušogad – arī trešo ārsta palīgu pie noteiktiem nosacījumiem.
Līga Kozlovska 16 gadus ir bijusi arī Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle, vairākkārt – Latvijas Ārstu biedrības viceprezidente, un nācās katru otrdienu braukt uz Rīgu uz valdes sēdēm. Vēl, protams, tas, ka arī benzīns maksā braucienam no Balviem uz Rīgu. Taču tas ļāva būt nepārtrauktā informācijas apritē, informācija ir zelts labākajā nozīmē. Informācija ļauj kompetenti runāt ar citiem kolēģiem, ļauj pamatot savu lēmumu, lai šo lēmumu visi sadzirdētu un pieņemtu.
Pēdējos trīs ar pusi gadus Līga Kozlovska Latvijas parlamentā – Saeimā ir bijusi Sociālo un darba lietu komisijas Veselības apakškomisijas priekšsēdētāja. Viņa spēj sarunāties gan ar pozīciju, gan opozīciju. Diemžēl jautājumi ar finansējuma palielināšanu vienai vai otrai veselības jomas pozīcijai pēdējos pusotra gados nav izgājuši cauri. Tādēļ notiek cīņa par katras medicīnas nozares mazo finanšu deķīti, jālāpa caurumi.
Līga Kozlovska cer, ka arī nākamā Saeima sapratīs, ka veselības aprūpe līdztekus nacionālajai drošībai ir prioritāte. Ja būs veseli cilvēki, būs droša valsts, ja būs droša valsts nāks iekšā investīcijas un attīstīsies ekonomika.
Līga Kozlovska vēl Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas jaunajam prezidentam Ainim Dzalbam turēt latiņu augstu, lai asociācija plaukst un zeļ, lai palīdz gan saviem kolēģiem – vecajiem un jaunajiem, un pats par sevi – pacientiem.