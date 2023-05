Foto: SHUTTERSTOCK

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

“Neviens cits tevi nemīlēs tā, kā es!”, “Ja es tev patiešām esmu dārga, tu izdarīsi to, ko tev lūdzu!” – izklausās pazīstami?

Daudzi no mums strīda karstumā ar partneri dzird šīs frāzes: konflikta situācija liek viņam parādīt īsto raksturu.

Bet vai cilvēks, kurš saka tādus vārdus, patiešām tevi dziļi un sirsnīgi mīl? Diez vai.

Terapijas laikā ar psiholoģi Kristīnu Hamondu (par to var lasīt portālā psychologies.ru) Anna saprata, ko patiesībā viņai nodarījusi nelaimīgā laulība.

Viņa domāja, ka, pametot vīru, beidzot jutīsies brīva, bet viņas prāts palika nebrīvē. Vīrs vienmēr bija rupjš pret viņu: „Tu esi niecība!”, „Tu taču neko nevari!”, „No tevis nav nekādas jēgas” – visas šīs frāzes pastāvīgi uzplaiksnīja viņas atmiņā.

Vēl ļaunāk – radikāli mainījās viņas priekšstati par mīlestību.

Tagad mīlestība viņai asociējas ar briesmām, neaizsargātību, brīvības trūkumu, bet viņa vienalga vēlējās vēlreiz justies mīlēta. Tādi priekšstati par mīlestību saistīti ne tikai ar neveiksmīgu laulību, bet arī ar sāpīgu pieredzi bērnībā.

Māte – alkoholiķe nekad patiesi nemīlēja meitu, tāpēc Anna vienmēr meklēja kādu, kurš viņu iemīlēs – un visu laiku atrada neīstos cilvēkus. Tādēļ viņa bija īpaši neaizsargāta pret vīra slikto izturēšanos.

Anna nolēma izveidot sarakstu ar maldīgajiem priekšstatiem par mīlestību, kuru dēļ neizdevās viņas attiecības ar vīriešiem.

1. “Es tevi mīlēšu, ja tu darīsi to, ko es lūdzu”

Meli: mīlestība izvirza nosacījumus. Ja patiesi mīlam, mēs nevērtējam partnera uzvedību, mēs redzam viņu labākās iezīmes, neatkarīgi no tā, ko viņš dara šobrīd. Protams, tas nenozīmē, ka jāpacieš nežēlīga vai necienīga attieksme.

2. “Ja es tevi nemīlētu, es tā nedusmotos uz tevi”

Meli: mīlestība ir nežēlīga. Patiesību var pateikt mierīgi, neievainojot cilvēka jūtas, nebiedējot viņu, neiznīcinot viņa pašcieņu. Turklāt, ja kādu mīlam, pret to vajadzētu izturēties iejūtīgāk, ar lielāku līdzjūtību un laipnību nekā pret svešinieku vai tikai draugu.

3. “Ja tu mani mīli, tūlīt pat izdari to, ko lūdzu”

Meli: mīlestība ir nepacietīga. Prasība uzreiz paklausīt, necieņa pret otra cilvēka laiku, aizkaitinājums un nepacietība – tā nav mīlestība. Katrs no mums dzīvo savā tempā. Mīlestība prasa cienīt mīļotā cilvēka tempu. Temps parasti ir atkarīgs no rakstura, motivācijas un pagātnes psiholoģiskajām traumām.

4. “Tu mīli bērnus vairāk nekā mani!”

Meli: mīlestība ir greizsirdīga. Ir bīstami salīdzināt, kurš kuru mīl vairāk. Vecāku mīlestība pret bērnu atšķiras no mīlestības pret draugiem, laulāto, vecākiem vai mājdzīvniekiem. Būt mīlētam nozīmē spēt bez greizsirdības pieņemt mīlestību tādā formā, kādā tā ir izteikta.

5. “Kad tu man parādīsi savu mīlestību, es parādīšu savējo”

Meli: mīlestība ved uzskaiti. Partnera labās un sliktās rīcības uzskaitīšana nav mīlestība, bet sava veida grāmatvedība. Tādā situācijā tev vienmēr jāpierāda sava vērtība salīdzinājumā ar partneri. Tas atņem spēkus un pakāpeniski iznīcina attiecības.

6. “Man vienalga, vai tu jūties mīlēts/mīlēta. Galvenais ir manas jūtas”

Meli: mīlestība ir savtīga. Mūsdienu egoistiskajā sabiedrībā priekšstats, ka mīlestībā svarīgākais esi nevis tu, bet partneris, ir lielā mērā zaudēts. Ļoti bieži mēs vispirms domājam par to, ko saņemam no attiecībām, nevis par to, ko varam sniegt.

7. „Tev jāmīl mani!”

Meli: mīlestība piespiež. Nevienam nav pienākums kādu mīlēt. Mīlestībai jābūt brīvai izvēlei, nevis saistībai un pienākumam. „Mīlestība piespiedu kārtā” ir ļoti ierobežota, tā pārvēršas par bīstamu ieroci un atstāj rētas uz visu dzīvi.

8. “Neviens cits tevi nemīlēs tā, kā es”

Meli: mīlestība ir lielīga. Tāda frāze daudz vairāk liecina par cilvēka, kurš to izsaka, nepārliecinātību, nevis par tā cilvēka vērtību, kurai adresēta. Tas ir mēģinājums „nolikt partneri pie vietas”, lai viņš pakļautos. Tas, kurš patiešām mīl, ar to nelielīsies, viņa rīcība ir lielāks apliecinājums nekā jebkurš vārds.

9. “Ja tu mani mīli, tad tīri zobus tieši tā, kā es lūdzu”

Meli: mīlestība ir sīkumaina. Katru dienu partneris var veikt simtiem darbību, kuras mūs dažādu iemeslu dēļ kaitina. Ja mēs sākam piekasīties tādiem sīkumiem un pieprasīt, lai viņš mainītu savus ieradumus, tas nozīmē, ka neesam gatavi viņu pieņemt un mīlēt tādu, kāds viņš ir. Patiesa mīlestība ļauj ignorēt nelielas nepilnības un novērtēt savu mīļoto cilvēku kopumā.

10. “Pēc tā, ko tu izdarīji, neviens tevi nemīlēs”

Meli: mīlestība ātri apvainojas. Dzirdēt šos melus ir visgrūtāk, tie skaidri parāda slēptās sāpes un aizvainojumu. Jā, dažas problēmas var novest pie šķiršanās, bet izšķirties var mierīgi un bez aizvainojuma. Ja šķiršanās vēl nav plānota, ir ļoti svarīgi atrast veidu, kā atbrīvoties no aizvainojuma un rūgtuma, pirms tie iznīcinājuši jūsu savienību.

11. “Es aiziešu no tevis, jo tu mani nemīli”

Meli: mīlestība viegli padodas. Tas, kurš mīl patiesi, tik viegli nepadosies. Patiesa mīlestība nozīmē cerību. Bet ir pilnīgi normāli noteikt personīgās robežas, lai nākotnē neļautu sevi aizvainot un ievainot.