Visbiežāk sāpes un iekaisums skar ceļa locītavu.
Visbiežāk sāpes un iekaisums skar ceļa locītavu.
Foto: Aleks333/SHUTTERSTOCK

Ārsti nosaukuši labāko pārtikas produktu, kas palīdz stiprināt kaulus pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas 0

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20:02, 26. jūnijs 2026
Veselam Ārstēšana

Pēc 50 gadu vecuma ievērojami pieaug osteoporozes risks, un speciālisti atgādina, ka kaulu veselībai šajā dzīves posmā jāpievērš īpaša uzmanība. Bīstamākais ir tas, ka slimības sākuma stadijās cilvēks bieži vien nejūt nekādus simptomus. Daudzi par osteoporozi uzzina tikai pēc pirmā kaula lūzuma.

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Amerikāņu izcelsmes endokrinoloģe Rozalina Makoja ārzemju medijiem skaidro, ka osteoporoze ir kaulu kvalitātes un stiprības traucējumi, kas palielina lūzumu risku. Viņa norāda: “Osteoporoze ir kaulu kvalitātes un stiprības traucējumi, kas palielina noslieci uz lūzumiem.”

Ārste stāsta, ka osteoporozi iespējams diagnosticēt ar īpašu izmeklējumu, ko sauc par DEXA skenēšanu. Tas ir rentgena izmeklējums, ar kura palīdzību nosaka kaulu blīvumu un izvērtē iespējamo lūzumu risku nākotnē.

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Speciālisti uzsver, ka ar gadiem organisms kļūst mazāk spējīgs atjaunot kaulu audus. Turklāt cilvēki bieži kļūst mazāk fiziski aktīvi un sliktāk uzņem svarīgas uzturvielas, īpaši kalciju. Īpaši liels risks ir sievietēm pēc menopauzes, jo samazinās estrogēna līmenis, kas līdz tam palīdzējis uzturēt kaulu blīvumu.

Eksperti norāda, ka kaulu veselības saglabāšanā īpaši svarīgas ir divas lietas. Sabalansēts uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes. Stenfordas Universitātes profesore Debora Selmeijere iesaka katru dienu vismaz 30 minūtes veltīt aktīvām kustībām. Tā var būt ātra pastaiga, spēka treniņi vai līdzsvara vingrinājumi.

Liela nozīme ir arī uzturam. Speciālisti uzsver, ka kauliem īpaši svarīgs ir kalcijs un D vitamīns. Profesore Debora Selmeijere norāda: “Kalcijs un D vitamīns ir vienīgās uzturvielas, par kurām pierādīts, ka tās samazina lūzumu risku.”

Ārsti iesaka sievietēm pēc menopauzes un vecāka gadagājuma vīriešiem dienā uzņemt aptuveni 1000 līdz 1200 miligramus kalcija. Tāpat svarīgi nodrošināt pietiekamu D vitamīna daudzumu. Vēl viena ļoti svarīga uzturviela ir olbaltumvielas, jo tās palīdz veidot kaulu struktūru un uzturēt to stiprību.

Runājot par konkrētiem produktiem, speciālisti īpaši izceļ sardīnes. Endokrinologi norāda, ka tieši šī zivs ir viens no labākajiem produktiem kaulu veselībai cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma.

“Sardīnes nodrošina organismu ar kalciju viegli uzņemamā formā, īpaši, ja tiek ēsti arī mazākie kauliņi. Tās ir bagātas ar D vitamīnu un ir lielisks olbaltumvielu avots,” skaidro ārste.

Pēc ASV Nacionālā veselības institūta datiem, viena sardīņu porcija satur aptuveni 325 miligramus kalcija, kas ir gandrīz trešdaļa no ieteicamās diennakts normas vecākiem cilvēkiem. Tajās ir arī D vitamīns, kas palīdz organismam kalciju uzņemt daudz efektīvāk.

Speciālisti iesaka sardīnes uzturā iekļaut divas līdz trīs reizes nedēļā. Savukārt tiem, kuri sardīnes negaršo, ieteicams biežāk lietot piena produktus. Pienu, jogurtu un biezpienu.

Jaunu kaulu audu veidošanai nepieciešama nepārtraukta kalcija uzņemšana, tāpēc ikdienas kalcija lietošana ir ļoti svarīga kaulu veselības uzturēšanai.

Vienlaikus ārsti brīdina arī par produktiem, kas kauliem var kaitēt. Kā viens no bīstamākajiem tiek minēts alkohols. Tas traucē kaulu veidošanos un ietekmē D vitamīna vielmaiņu organismā.

Speciālisti iesaka ierobežot arī saldināto gāzēto dzērienu lietošanu. Tajos esošā fosforskābe var veicināt kalcija izvadīšanu no kauliem. Tāpat nav ieteicams pārmērīgi lietot sāli, jo pārāk liels nātrija daudzums organismā arī var samazināt kalcija līmeni.

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