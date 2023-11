Cik stundas ieteicams gulēt brīvdienās, lai no rīta justos mundrs? Miega traucējumu ārstes padoms Ieteikt







Sešas līdz deviņas stundas – tā būtu norma, cik ilgi cilvēkam būtu jāguļ, lai otrā dienā no rīta justos labi. Taču – cik ilgi ir ieteicams gulēt brīvdienās, kad nav jādodas uz darbu vai kur citur? Vai brīvdienās var gulēt ilgāk nekā darbadienās? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Dr.Apinis” atbildes sniedza ārste-psihiatre Natālija Bērziņa, kura specializējas miega traucējumos.

“Mums brīvdienās nevajadzētu variēt ar miega stundu skaitu. Tā nosacīti runājot, būtu 7 stundas, ko katru nedēļas nakti cilvēks guļ, un brīvdienās būtu jāguļ tāpat! Šī ir frāze, kas nepatīk nevienam manam pacientam, bet, diemžēl, tā ir realitāte. Piemēram, brīvdienās es gulēju 9 stundas, tad svētdienā atkal 6 vai 7 stundas, pēc tam atkal pusnedēļu es pierodu pie tā, ka es ceļos ātri….Tad es puslīdz esmu pieradis un tad atkal nāk piektdiena, un es atkal ilgāk guļu! Un tā mēs ieejam tajā ritmā un mocāmies visu laiku!” sacīja ārste-psihiatre Bērziņa.

Taču mēs katrs to varam padarīt “vienlīdzīgāku” – un arī brīvdienās celties pēc 7 gulētām stundām, kas ir “absolūti okey organismam”, un atrast daudz dažādas lietas, ko darīt brīvdienās. “Cilvēki, kas tagad to dzird, drīzāk metīs man ar kaut ko par to, ko saku, ka brīvdienās gulēt septiņas stundas,” smejot TV24 raidījumā teica Bērziņa.

Naktī guļot, cilvēks iziet kādām četrām, piecām miega fāzēm, kas ir vidēji 7 līdz 9 stundas, tā turpināja skaidrot ārste-psihiatre. “Kā kuram cilvēkam – vienam pietiek ar 7 stundām, citam ar 9 stundām. Mums visiem nav obligāti jāguļ deviņas stundas. Un, ja naktī ir šīs mikro pamošanās uz kādām sekundēm kādas pāris reizes, tas vispār neko būtisku nemaina. Iemieg ātri 30 minūšu laikā, naktī tur tā drusku pamostās, tad uzreiz aizmieg un nepamana, tad pamostas līdz ar savu modinātāju, jūtas frišs, mundrs, tad mēs varam runāt, ka miega kvalitāte ir laba un nekas vispār netraucē cilvēkam gulēt,” skaidroja Bērziņa par to, kas liecina par labu miega kvalitāti cilvēkam.

Taču, ja rodas izmaiņas tajā un tās ir “pietiekami noturīgas”, tad te jau var runāt par grūtībām un miega traucējumiem, norādīja ārste-psihiatre Bērziņa, kura specializējas miega traucējumos.