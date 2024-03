Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Dienas un nakts sejas krēmi ir būtiska un šķietami jau ierasta mūsdienu skaistumkopšanas rutīnas sastāvdaļa, taču tas nemazina jautājumus par to, vai dienas krēma vietā var lietot nakts krēmu un otrādi. Tiecoties pēc veselīgas sejas ādas, ir nozīmīgi izprast formulējumu – dienas un nakts – fundamentālo atšķirību, jo tā sakņojas zinātnē par ādas dabiskajiem cikliem un reakciju uz vides stresa faktoriem. “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga portālam LA.LV skaidro galvenās atšķirības starp dienas krēmu un nakts krēmu, kā arī to, kāpēc būtiski ievērot atšķirīgu lietošanu?

“Pirmkārt, atbilde uz jautājumu, vai ir atšķirības starp dienas un nakts krēmu, ir – jā, tie būtiski atšķiras un dienas krēmu nevajadzētu lietot naktī un otrādāk. Protams, ja nav citu iespēju, var izlīdzēties un nakts krēmu lietot dienā un dienas – naktī, taču tas būtu pieļaujams izņēmuma situācijā. Galvenās atšķirības starp dienas krēmu un nakts krēmu var noteikt, salīdzinot trīs lietas – sastāvdaļas, tekstūru un UV aizsardzību. Būtiskākais, ko iegaumēt – dienas krēmi ir paredzēti ikdienas aizsardzībai, bet nakts krēmi koncentrējas uz ādas atjaunošanu,” stāsta farmaceite Melberga.

Farmaceite stāsta, kā būtu papildu dienas un nakts sejas krēmu atšķirības un skaidro, kā tos pareizi lietot. Turpinājumā lasiet speciālistes padomus!

1. Dienas sejas krēmi – aizsardzībai

Dienas sejas krēmus ir paredzēts lietot rīta ādas kopšanas rutīnā. Tie nodrošina vieglu ādas mitrināšanu un aizsardzību pret ārējās vides faktoriem – saules gaismu, piesārņojumu un laikapstākļu nelabvēlīgo ietekmi. Dienas krēmi ir vieglas tekstūras un konsistences, tie ātri iesūcas ādā un ir piemēroti arī kā grima bāze.

Dienas krēmu sastāvs

Farmaceite Zane Melberga uzsver, ka galvenā sastāvdaļa, kas ir atrodama dienas krēmos, bet nakts krēmu sastāvā nav, ir SPF. Parasti tas svārstās no SPF 15 līdz SPF 30, kas ir pilnībā pietiekami ikdienas aizsardzībai no UVB un UVA staru kaitīgās ietekmes. Izgaismojošu efektu un aizsardzības funkciju dienas krēmos veic antioksidanti, piemēram C un E vitamīns. Tie palīdz novērst priekšlaicīgu novecošanu un uzlabo ādas vispārējo veselības stāvokli.

Dienas sejas krēmu sastāvā parasti ir atrodami viegli mitrinātāji, piemēram, hialuronskābe, kas ne tikai ādu mitrinās, bet arī stiprinās un aizsargās.

Pieprasīti sieviešu vidū ir dienas “BB” krēmi, kuru sastāva ir pigments, kas uzlabo ādas toni un nav jāizmanto papildu dekoratīvā kosmētika. Šim krēmam arī piemīt tādas īpašības kā citiem dienas krēmiem un tos var lietot katru dienu, bet vakaros sejas āda ir obligāti jāattīra.

2.Nakts sejas krēmi – atjaunošanai

Nakts sejas krēmi ir paredzēti lietošanai vakara ādas kopšanas rutīnā. Farmaceite skaidro, ka nakts stundas ir laiks, kad sejas āda var dabiski atjaunoties un uzņemt tai nepieciešamās uzturvielas, jo tā nav pakļauta kaitīgajai vides ietekmei, piemēram, pilsētas piesārņojumam vai dekoratīvajai kosmētikai.

Nakts sejas krēmu galvenais uzdevums ir veicināt sejas ādas atjaunošanos un nodrošināt ādu ar nepieciešamo mitrināšanas devu.

Reģenerācijas laikā tas palīdz atjaunot ādas šūnu bojājumus, ko dienas laikā radījusi ārējā ietekme, samazināt novecošanas pazīmes un ādas pigmentāciju. Nakts krēmi ir biezākas, taukainākas konsistences un lēni iesūcas ādā.

Nakts sejas krēmu sastāvs

Atšķirībā no dienas sejas krēmiem, nakts krēmi satur augstāku aktīvo vielu koncentrāciju, jo tās var netraucēti iedarboties, kamēr guļam. Retinols, A vitamīna atvasinājums, ir daudzu nakts krēmu galvenā sastāvdaļa. Tas veicina kolagēna ražošanu, paātrina šūnu apriti un samazina smalko līniju un grumbu parādīšanos.

Farmaceite vērš uzmanību – lai gan retinols ir labs sabiedrotais vakara sejas ādas kopšanas rutīnā, to nedrīkst izmantot grūtnieces.

Nakts krēmos tiek izmantotas arī AHA skābes un glikolskābe, kas arī ir aktīvas pretnovecošanās vielas. Lai nodrošinātu dziļu ādas mitrināšanu, nakts krēmu sastāvā tiek pievienota hialuronskābe. Ādas barošanai nakts krēmos izmanto, piemēram, šī sviestu, jojobas eļļu vai skvalēnu.

3. 24 stundu iedarbības sejas krēmi

Dienas un nakts krēmi jeb 24 stundu iedarbības krēmi ir izstrādāti tā, lai tos var izmantot jebkurā diennakts laikā. Krēma sastāvdaļu mērķis ir nodrošināt dažādas ādas vajadzības dažādos periodos, tostarp nepārtrauktu tās mitrināšanu, aizsardzību un barošanu. 24 stundu krēmi būs noderīgi dažādās situācijās, piemēram, ceļojumos, kad nav iespējams paņemt līdzi divus krēmus.

Kas jāņem vērā, nakts sejas krēmus izmantojot kā dienas krēmus un otrādi?

Nakts sejas krēmu kā dienas krēmu un otrādi izmantot nav ieteicams, bet to var darīt, ja ir rūpīgi izvērtēts krēma sastāvs. Dienas krēmu izmantojot naktī, jāpievērš uzmanība, lai tam nebūtu SPF aizsardzība un attiecīgi nakts laikā nevajadzīgi netiktu noslogota sejas āda ar krēmā esošo UV filtru. Jāņem vērā, ka dienas krēmi nenodrošinās aktīvās vielas un mitrināšanu, kas ir nepieciešams ādas atjaunošanās procesam nakts laikā.

Lietojot nakts krēmu dienas laikā, āda nebūs pasargāta no saules kaitīgās ietekmes, jo nakts krēmu sastāvā nav SPF. Piemēram, retinols, kas ir daudzu nakts krēmu sastāvā, to lietojot pa dienu, var padarīt ādu jūtīgu pret UV stariem, radot apsārtumu vai izsitumus. Tā kā nakts krēmi ir biezākas konsistences un taukaināki, tie var radīt taukainas ādas izskatu un traucēt uzklāt dekoratīvo kosmētiku.

Kā izvēlēties sev piemērotu sejas krēmu?

Izvēloties dienas un nakts krēmus, ir svarīgi zināt savu ādas tipu un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar dermatologu vai farmaceitu.

Piemēram, taukainai ādai ar tendenci uz akni labāk derēs krēmi, kuru sastāvā ir vielas, kuras kontrolē tauku dziedzeru darbību un mazina baktēriju veidošanos. Ja šādu krēmu uzliks cilvēks ar sausu ādu, tā paliks vēl sausāka un kairinātāka, kas var radīt arī iekaisumu.

Sausai ādai ir nepieciešami krēmi, kuru sastāvā ir vielas ar mitrinošām īpašībām, lai ādu atbrīvotu no nepatīkamā sausuma. Kombinētam sejas ādas tipam, kam raksturīgas gan taukainas, gan sausas zonas, ir svarīgi izvēlēties sejas krēmu vai krēmus, kas atbilst katras zonas unikālajām vajadzībām – līdzsvarot hidratāciju, nepastiprinot taukainību T-zonā vai neizraisot sausumu citās vietās.

Izvēloties dienas un nakts krēmu, ir jāizvērtē, vai tas ir piemērots arī vecumam. Pretnovecošanās krēmus ieteicams sākt lietot pēc 30 – 35 gadu vecuma. Ja jauna meitene ikdienā to lietos, nekas slikts nenotiks, bet krēma labais efekts nebūs redzams, jo sejas āda nebūs pietiekami nobriedusi.

Popularitāti ieguvušo retinolu arī ikdienas sejas kopšanā lietot var sākt ap 30-35 gadu vecumu, tomēr to var izmantot īslaicīgi, lai uzlabotu ādas izskatu, piemēram, pēc slimošanas un pēc ilgstoša stresa vai emocionāliem pārdzīvojumiem, kad āda ir kļuvusi pelēka un nogurusi.