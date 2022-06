SHUTTERSTOCK ilustrācija

Enerģijas vairotājs koenzīms Q10: uzlabo sirdsdarbību, muskuļu un smadzeņu darbību







Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Iespējams, kāds par koenzīmu Q10 būs dzirdējis tikai skaistumkopšanas līdzekļu reklāmās, kur tas minēts kā lielisks grumbu izlīdzinātājs. Taču koenzīms ir arī ļoti nozīmīga viela, kas organisma šūnās vairo enerģiju, lai pilnvērtīgi varētu strādāt mūsu sirds, skeleta muskuļi, smadzenes un citi orgāni.

Kas ir koenzīms

“Mūsu organisms sastāv no daudzām šūnām, un katrā ir tāda kā dzīve – ik mirkli katrā šūnā vienlaikus notiek neskaitāmas bioķīmiskās reakcijas. Koenzīmam Q10 (sauktam arī par ubihinonu-10) ir tieša saistība ar šūnas enerģijas iegūšanu. Proti, koenzīms šūnās ražo ATF – molekulu, kas pārvada enerģiju. Tātad no uzturvielām – taukiem, ogļhidrātiem, olbaltumvielām – saņemto enerģiju organismam palīdz pārveidot tādā formā, lai šūnas spētu to izmantot un tajās pilnvērtīgi norisinātos visi svarīgie procesi, līdz ar to organisms varētu pilnvērtīgi strādāt,” stāsta aptieku apvienības Mana aptieka farmaceite Inga Puķe.

Šī viela atrodas katrā mūsu ķermeņa šūnā, un tas ir ļoti svarīgs elements, tādēļ organisms nepaļaujas uz to, ka cilvēks to uzņems ar pārtiku, bet lielu daļu no nepieciešamā koenzīma daudzuma ražo pats.

Koenzīma daudzums un patēriņš šūnās atšķiras. Visvairāk koenzīms nepieciešams sirds muskulim, jo tas darbojas nepārtraukti, arī smadzenēm, aknām, nierēm, skeleta muskuļiem.

Otra tā būtiska funkcija ir šūnu aizsardzība, tas darbojas kā antioksidants, kas palīdz organismam cīnīties ar oksidatīvā stresa sekām – brīvajiem radikāļiem, kas veicina pāragru šūnu novecošanos un bojāšanos.

“Brīvie radikāļi jeb vielmaiņas subprodukti pastiprināti organismā veidojas tiem, kas veic darbu kaitīgos apstākļos, piemēram, darbs saistīts ar ķīmiskām vielām, ikdienā jāuzturas piesārņotā gaisā, arī smēķētājiem, tiem, kas regulāri lieto alkoholu, daudz sauļojas, tā uzņemot pārmērīgu ultravioletā starojuma devu. Koenzīms var palīdzēt mazināt brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi uz organismu.” Turklāt tas palīdz aktivizēt arī citu antioksidantu, piemēram, E vitamīna, darbību.

Koenzīms palēnina šūnu novecošanos, to mēdz pievienot dažādiem skaistumkopšanas līdzekļiem.

“Tomēr, ja lietosim pretgrumbu krēmu ar koenzīmu brīdī, kad jau ir krunkas, tas īpaši tās nemazinās, taču uz priekšdienām var aizkavēt to rašanos. Koenzīmam būs vairāk profilaktiska iedarbība, ja to lietosim savlaikus,” piebilst farmaceite.

Vai jāuzņem papildus

Visjaudīgākā Q10 izdalīšanās notiek ap 20 gadu vecumu. Organismam novecojot, pakāpeniski samazinās arī koenzīma daudzums. Pēc 40 gadu vecuma tā dabiskā sintēze organismā ir ap 70%, bet ap 60 gadu vecumu vairs tikai 40–60 procentu. Šis būtu laiks, kad par Q10 uzņemšanu būtu nopietni jāpiedomā.

Koenzīma dabīgo sintēzi organismā var mazināt sirds-asinsvadu slimības, audzēji, cukura diabēts, dažādu medikamentu lietošana.

Ar pārtiku koenzīmu Q10 varam uzņemt, uzturā lietojot liellopa un cūkas gaļu, treknās zivis, riekstus, eļļas, pilngraudu produktus. Tā sintēzi organismā sekmē arī augļi un dārzeņi.

Kurss pirms dārza darbiem

Papildus koenzīmu var uzņemt ar arī uztura bagātinātājiem vai vitamīnu kompleksiem, kam tas pievienots. Ikdienas profilaktiskā diennakts deva ir 30 mg.

“Specifisku simptomu par koenzīma trūkumu organismā nav. Par to varētu liecināt vienīgi nogurums. Tomēr, ja jūtams pastāvīgs nogurums, noteikti jādodas pie ārsta un jānoskaidro tā iemesli, jo nogurumu var izraisīt arī dažādas nopietnas slimības. Ja nav nopietna iemesla, var palietot koenzīmu. Tas mazinās nogurumu, vairos enerģiju,” stāsta Inga Puķe.

Šādus uztura bagātinātājus mēdz rekomendēt sportistiem, tiem, kuri ikdienā veic smagu fizisku darbu vai darbu, kurā nepieciešama ilgstoša koncentrēšanās. Koenzīmu var lietot kursa veidā pavasarī, lai atgūtu enerģiju pēc ziemas, arī kad gaidāma lielāka muskuļu slodze, piemēram, pirms dārza darbu sezonas.

Sirds veselībai

Inga Puķe uzsver vēl kādu būtisku niansi – pētījumos pierādīts, ka koenzīms Q10 labvēlīgi iedarbojas uz sirds un asinsvadu sistēmu. Tāpēc to rekomendē lietot cilvēkiem ar sirds-asinsvadu sistēmas slimībām. Tas var būtiski uzlabot ārstēšanās rezultātus.

“Tas lietojams kopā ar pārējiem medikamentiem. Devas gan ir lielākas – 100 vai 200 mg atkarībā no tā, kā nozīmējis ārsts. Tas uzlabo arī asinsspiediena regulāciju.”