FOTO. Valsts prezidents apmeklē “Centrālo laboratoriju” 0
Vakar, 11. septembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja SIA “Centrālā laboratorija” nesen atklāto Baltijā modernāko laboratoriju Rīgā, Grēdu ielā 4a, kur septembra pirmajā nedēļā tika izpildīts jau miljonais analīžu nosūtījums. Vizītes laikā prezidents kopā ar uzņēmuma vadību un nozares ekspertiem iepazinās ar laboratorijas darbību, jaunākajām tehnoloģijām medicīnisko analīžu jomā un laboratorisko izmeklējumu lielo nozīmi kopējā veselības aprūpes sistēmā.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi arī par tendencēm veselības nozarē, uzņēmuma nākotnes mērķiem un ieguldījumu sabiedrības veselībā, kā arī valsts noturībā.
Jaunā “Centrālās laboratorijas” automatizētā laboratorija, kuras izveidē investēti 4,2 miljoni eiro, ir viens no apjomīgākajiem privātā sektora ieguldījumiem Latvijas veselības aprūpes sistēmā pēdējo gadu laikā. Šīs investīcijas ir īpaši nozīmīgas, ņemot vērā, ka aptuveni 70-75% medicīnisko diagnožu un ārstēšanas lēmumu ir tieši atkarīgi no laboratorijas testu rezultātiem.
“Kvalitatīva un pieejama laboratoriskā diagnostika ir gan katra individuāla pacienta veselības ieguvums, bet arī stūrakmens kopējā veselības aprūpes sistēmā. Augstvērtīgi medicīniskie dati ir pamats gan pacienta ārstēšanai, gan kalpo arī kā izejas punkts kvalitatīviem nozares politikas lēmumiem, epidemioloģiskai uzraudzībai, kā arī efektīvai resursu plānošanai. Pētījumi liecina, ka katrs viens eiro, kas tiek ieguldīts laboratoriskos izmeklējumos, palīdz ietaupīt vidēji 6,5 eiro tālākos veselības aprūpes posmos. Mūsu ikdienas darbs, investīcijas jaunās tehnoloģijās un pakalpojumu pieejamībā, ir skaidrs apliecinājums, ka privātais sektors spēj sniegt būtisku pienesumu valsts infrastruktūrai, nodrošinot augstākās kvalitātes pakalpojumu pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam,” sacīja “Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa, pateicoties Valsts prezidentam par izrādīto interesi un tikšanās laikā pausto augsto novērtējumu “Centrālās laboratorijas” komandas darbam.
Automatizētās un mākslīgā intelekta asistētās tehnoloģijas ļāvušas par 50 % palielināt testēšanas jaudu – stundas laikā jaunajā laboratorijā iespējams veikt līdz pat 5000 testu, savukārt rezultātu sagatavošanas laiks samazinājies par ceturtdaļu. Automatizētās laboratorijas izveide ļāvusi arī novirzīt papildu resursus gan pētniecībai, gan jaunu analīžu ieviešanai, kas līdz šim Latvijā nav bijušas pieejamas. To vidū ir diabēta un aptaukošanās ģenētiskā riska tests, sifilisa molekulārā diagnostika, ādas parauga imūnhistoķīmiska analīze polineiropātijas diagnostikai, jauna metode urīnceļu infekciju noteikšanai 3–6 stundās, salīdzinot ar 2–3 dienām iepriekš un citas analīzes.
“Automatizācija nodrošina kontroli katrā solī, ātrāku rezultātu apstrādi, vēl precīzākus analīžu rezultātus un plašākas testēšanas iespējas, kas pacientiem ļauj efektīvāk rūpēties par savu veselību. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir turpināt attīstīt inovatīvas testēšanas metodes, kā arī ieviest jaunas preventīvās medicīnas analīzes, kas palīdz cilvēkiem izprast savus veselības riskus un plānot dzīvesveida izmaiņas, lai novērstu slimību attīstību. Šāda pieeja var būtiski samazināt saslimšanas gadījumus un glābt tūkstošiem dzīvību,” uzsvēra “Centrālās laboratorijas” laboratorijas vadītāja un ārste Jana Osīte.
Tikšanās laikā “Centrālā laboratorija” iepazīstināja Valsts prezidentu arī ar tās komandas iesaisti zinātniskajā darbā un pētniecībā, piemēram, pētot jaunos biomarķierus agrīnai vēža diagnostikai, tostarp krūts dziedzera, plaušu audzēju un sarkomu atklāšanai.