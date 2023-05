Foto: SHUTTERSTOCK

Autors: Iveta Eglīte, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Konsultē MĀRA TĪMANE, pirtniece, zāļu sieva

Kas ir visa pamatā? Sevis apzināšanās, tas, ka mēs savu dzīvi radām un veidojam paši, ar savu domu, vārdu un darbību. Lai mūsu domas, vārdi un darbi būtu viens vesels, lai nav tā, ka mēs domājam vienu, runājam citu un darām vēl kaut ko trešo. Patiesībā tas ir par patiesumu pret sevi un apkārtējiem, kā arī par mērķiem. Katrā no mums ir spēks un jauda, ir jautājums, kur mēs to ieguldām.

Mēs dažreiz nesam savas dzīves smaguma nastas, nespējot vai negribot atlaist, bet, lai tās nestu, mums ir nepieciešams spēks un enerģija, ko tajā pašā laikā mēs varētu izmantot savas nākotnes veidošanai jaunā, labākā kvalitātē. Ir daudz dažādas metodes, kā palaist, katram tikai jāatrod savējā. Spēks un jauda – kur mēs to virzām, kur to liekam?

Kā uzlādēt savas iekšējo rezervju enerģijas baterijas, kad tās iet uz galu? Ne vienmēr saprotam, kā tās uzlādēt, kur smelties enerģiju un resursus. Dažiem jau ir ērti būt cietējiem un upuriem, jo tad nav jāuzņemas atbildība par savu dzīvi… Ir jāizdara izvēle, ko mainīt, izvēlēties šobrīd tos dzīves pajūga grožus turēt savās rokās.

Pirts miesai un domai

Foto: Māra Tīmane

Pirtī visi cilvēki ir aicināti klausīties savā ķermenī, savās sajūtās. Sajust gan to, kur ķermenī dzīvo spriedze, kas traucē virzīties dzīvē uz priekšu, un tad to transformēt, atstāt palāvē, kā arī sajust, kur ir tavs spēks, tas vienmēr ir ar mums, dažreiz tas vienkārši jāaktivizē vai jānovirza pareizā, vēlamā virzienā.

Pirtī bieži redzams, ka cilvēki zina, ko viņi negrib, bet nezina, ko patiesībā grib, ko izvēlas ielaist savā dzīvē, kā izvēlas justies, kā dzīvot. Te ir stāsts par mērķiem. Var savu bēdu izstāstīt otram, bet, ja to nespēj, tad var savu kreņķi uzticēt baltai papīra lapai un tad to sadedzināt, uguns transformē un pārvērš gaismā arī sāpi un bēdu. Vien jāatceras uzrakstīt arī savus sapņus un dzīves mērķus, to, ko tu patiesībā vēlies. Tajos brīžos, kad šķiet, ka kāds cits vada un valda pār mūsu dzīvi, ir vērts pievērst uzmanību arī savam ķermenim, turēt to spēkā un tīrībā.

Ejam dabā

Visātrākais un visvieglākais veids ir būšana dabā, pastaigas un dažādas fiziskas aktivitātes. Tev patīk ejot sajust zemi? Kā kāju pēda pieskaras zemei (vasarā ar basām kājām ir vieglāk to sajust, bet arī ar apaviem kājā tas ir jūtams)? Sievietes enerģiju saņem no zemes, un tas ir resurss, kas mums vienmēr ir pieejams. Dabā ir dievišķa harmonija, un, esot tajā, mēs harmonizējamies. Būt dabā, bez gadžetiem, apzināti ieelpojot šo dabas spēka brīnumu.

Modē dažādas elpošanas prakses, elpa ir enerģija, un caur to mēs uzpildāmies. Cilvēki ar elpošanas vingrinājumiem pat savu asinsspiedienu dažās minūtēs pazemina līdz normai. Elpa ir enerģijas avots, kas mums ikkatrai ir pieejams. Ja mēs to vēl darām apzināti un ar nodomu, rezultāti ir pārsteidzoši un ātri. Un šis resurss mums pieejams par baltu velti, tikai jāizmanto!

Ātrā rehabilitācija

Vēl vienkārša recepte pēc krietnām fiziskām slodzēm vai arī brīžos, kad ir sajūta rīt būšu slims, lieti noder sāls vannas. Šī recepte ir noturējusi spēkā daudzus un ne reizi vien. Uz vannu ūdens liek 2 kg sāls, var pielikt vēl paciņu sodas un ēteriskās eļļas vai hidrolātus pēc savas sajūtas un noskaņojuma (bet ja to nav, pietiek arī ar sāli). Šādā vannā padzīvojas 10 minūtes, var pēc tam noskaloties, lai āda nav sāļa, un tad uz čuču! Nākamajā rītā parasti sajūta ir tāda, it kā nekas nebūtu bijis.

Ūdens procedūras

Mēs visi zinām, ka ūdens ir programmējams, tas nes un glabā informāciju. Arī šo resursu mēs varam izmantot savā labā! Var iet kontrastdušā, pēc rīta dušas aplieties ar aukstu, ierunātu ūdeni. Iepriekšējā dienā bļodā ielej ūdeni, lai tas ir mūsu laukā, ierunā savu vēlmi vai vienkārši: “Vesela, laimīga, spēkā, mierā, mīlestībā, pateicībā, pārticībā, gaismā…” Tas nepieciešams, jo ūdens, kas nāk garu ceļu, gar kaimiņu dzīvokļiem, uztver apkārt esošo informāciju, bet bļodā ūdens norimst, un mēs to varam piesātināt ar savu informāciju.

Var likt bļodā arī dažādus kristālus, zīmes, mandalas un citas lietas, kam tici un kas strukturē ūdeni.

Tieši tāpat ar dzeramo ūdeni – kādu ūdeni dzersim, ko domāsim, ko runāsim, tādu informāciju nesīsim. Kas gan ir cilvēks? Zaļš gurķis! Gurķī ir 95% ūdens, cilvēkā vien nedaudz mazāk – ap 75%…

Simtnieki

Vari rakstīt simtniekus: 100 – kas es esmu, 100 darbības, būšanas, kas sagādā prieku, 100 iemesli, kā dēļ ir vērts dzīvot, 100 veidu, kā es varētu nopelnīt naudu, 100 lietas, notikumi vai vērtības dzīvē, par ko pateikties. Tas palīdz ieraudzīt iekšējos resursus.

Patiesībā pilnīgi viss strādā, kam tu tici! Ja tici, ka tevi var aizsargāt sarkans dzīpariņš, ja tas tev dod drošības sajūtu, tad dari. Ja tici, ka tevi sargā baltas gaismas kupols, tad izmanto! Un dažreiz vajag vienkārši sev piešķirt vienu pidžamu dienu starp ikdienas skrējieniem un notikumu virpuļiem, vien tai nedrīkst ļaut ieilgt, lai neizvēršas par pidžamu nedēļu…

Ja gribi ko dzīvē mainīt, vienkārši sāc! Vienalga, no kura gala, bet sāc, kaut maziem solīšiem, jo ceļojums apkārt pasaulei sākas ar pirmo soli… Lūkojies uz ieguvumiem, nevis koncentrējies uz zaudējumiem, izvēlies būt kopā ar cilvēkiem, kas tevi iedvesmo, kas palīdz, iedrošina, saprot.

Noder arī šāds jautājums: kas man ir vajadzīgs, nepieciešams, lai es sajustos labāk? Ko es varu izdarīt tagad, šobrīd, ar šā brīža resursiem?

Zaļais medus enerģijai

Foto: Māra Tīmane

Spēku un enerģiju dod zaļais medus. Tam samaļ kadiķu mazos zariņus, pievieno medum un smiltsērk-ķu eļļai, proporcijas var likt pēc sajūtām, bet viena no iespējām ir

2 daļas medus,

2 daļas malta kadiķa

un 1/2 daļas smiltsērkšķu eļļas.

Šāds medus ir ne tikai labs enerģijas avots, bet arī palīdz cīnīties ar elpceļu saslimšanām. To var izmantot arī kā kompreses locītavu sāpēm. Tam var pievienot ingveru, kurkumu, arī samaltas kadiķu ogas.

Pulveris ķermeņa attīrīšanai

Pati gatavoju un lietoju pulverīti no 21 auga, taču var gatavot vienkāršāku, jo tas nenozīmē, ka tas būs mazāk jaudīgs. Ņem samaltus augus:

divas daļas biškrēsliņa,

pa vienai daļai kumelīšu,

kalmes sakņu,

krustnagliņu

un vēl daļa apses lapu vai papeļu pumpuru.

Visu sajauc un dzer 30 dienas pa pustējkarotei tukšā dūšā no rīta un vakarā. Karotē paņem pulverīti, mutē iekšā un ūdeni pa virsu.

Ja nevar tā iedzert, tad var iemaisīt to, piemēram, nelielā daudzumā kefīra.

Paralēli dzer daudz šķidruma, tajā skaitā urīndzenošas tējas, piemēram, zeltslotiņu, bērzu lapas, savvaļas burkānu, miltenāju vai citas. Ir svarīgi dzert daudz šķidruma, jo, ja mūsu apakšīrnieki netiek ar šķidrumu izvadīti, tad tie var sākt līst ārā caur ādu – pumpu veidā.

Šādu tūri katram vajadzētu vismaz reizi gadā. Parasti mēs saviem mīluļiem – kaķiem un suņiem – parazītus izdzenam. Bet vai sev šādu attīrīšanās kūri veicam?