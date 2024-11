Foto: pexels.com

Labākās brokastis svara zudumam: vīriešiem un sievietēm tās atšķiras







Pētījumā noskaidrots, ka vīriešiem labāk garšo produkti ar augstu ogļhidrātu saturu, bet sievietēm labāk garšo produkti ar augstu tauku saturu brokastīs. Ja vīrieši un sievietes vēlas zaudēt svaru, viņiem būtu jāizvēlas atšķirīgs brokastu veids.

Jaunā pētījumā, kas publicēts žurnālā “Computers in Biology and Medicine”, konstatēts, ka vīriešu organisms no rītiem labāk pārstrādā enerģiju no pārtikas produktiem ar augstu ogļhidrātu saturu, savukārt sievietēm labāk būs brokastu pārtika ar lielāku tauku saturu.

“Sievietes pēc badošanās dod priekšroku taukiem, bet vīrieši – ogļhidrātiem, kas nozīmē, ka sievietes var gūt lielāku labumu no brokastīm, kas satur taukus, piemēram, olas ar avokado, bet vīrieši gūst lielāku labumu no rīta maltītes, kas satur auzu pārslas un augļus,” atklāj uztura speciāliste Elizabete Šova.

Tāpēc pētnieki izveidoja modeli, lai noskaidrotu, kā jaunu vīriešu un sieviešu vielmaiņa reaģē uz ogļhidrātu un tauku saturošu maltīti pēc 12-14 stundu badošanās (pa nakti). Tika konstatēts, ka vīriešu un sieviešu organismi uz maltīti reaģēja atšķirīgi, galvenokārt tāpēc, ka atšķiras katra dzimuma metabolisms, sadedzinot taukus.

“Saskaņā ar mūsu modeli, sievietes taukaudos noārda par 20 % vairāk tauku, kā rezultātā asinsritē nonāk lielāks glicerīna [cukura] daudzums, ko var izmantot aknas,” teica pētījuma autore Stefānija Ābo.

“Turpretī vīrieši enerģijas ieguvei vairāk izmanto glikozi, ko viņi uzkrāj galvenokārt muskuļos un aknās.”

Citiem vārdiem sakot, pēc nakts badošanās vīriešu cukura krājumi asinīs ir vairāk izsmelti nekā sieviešu. Vīrieši no rīta var papildināt šos krājumus ar ogļhidrātiem bagātu pārtiku, bet sievietēm īpaši izdevīga var būt trekna pārtika – šo tauku sagremošanai organismā nepieciešams ilgāks laiks, tāpēc sievietes organisms šajā laikā var uzturēt enerģijas līmeni un sadedzināt glikozes krājumus, teica vadošā pētniece.

Tajā pašā laikā, pirms veikt jebkādas izmaiņas uzturā, tostarp palielināt tauku uzņemšanu, cilvēkiem vajadzētu apsvērt savas individuālās veselības vajadzības.

Svarīgi arī atzīmēt, ka šī pētījuma modelēšana tika veikta ar veseliem cilvēkiem, tāpēc nav skaidrs, vai šī diēta varētu būt noderīga svara kontrolei cilvēkiem ar aptaukošanos vai citām hroniskām saslimšanām.