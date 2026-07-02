Šis raksts ir sen zināmas fizioloģijas apkopojums ar dažiem mūsdienīgiem uzstādījumiem. Vienkārši dažreiz ir jāpārlasa pašam (nekad nevar pārlasīt neko tik daudz kā tad, ja pats pēc tam uzraksta) un manam godātajam lasītājam par cilvēka orgāniem un to veselības saglabāšanu. Te uzreiz piebildīšu, ka hroniskas nieru slimības ir 9. biežākais nāves cēlonis, kas attiecas uz gandrīz 800 miljoniem cilvēku.
Nieres ir mūsu organisma būtiskākā un sarežģītākā orgānu sistēma. Tautas apziņā nieres ir filtrs, kas no asinīm izfiltrē urīnu, bet tā ir smalki noregulēta laboratorija, kas strādā 24 stundas diennaktī, lai uzturētu organisma iekšējo līdzsvaru, ko smalki sauksim par homeostāzi. Bez nieru darbības organisms ātri vien kļūtu toksisks, jo tajā uzkrātos vielmaiņas galaprodukti un liekais šķidrums.
Mēģināšu apskatīt galvenās nieru funkcijas. Nieres filtrē asinis, atdalot no tām vielmaiņas procesā radušās atkritumvielas – piemēram, urīnvielu, kas ir olbaltumvielu sabrukšanas produkts vai kreatinīnu, kas ir muskuļu darbības galaprodukts. Atkritumvielas vielas kopā ar ūdeni tiek izvadītas urīna veidā.
Vienlaikus ar šo funkciju nieres precīzi regulē ūdens daudzumu organismā. Ja dzeram par maz, nieres koncentrē urīnu, lai saglabātu šķidrumu; ja dzeram daudz, tās izvada lieko. Nieres kontrolē arī svarīgu sāļu – elektrolītu – vislielākā mērā – nātrija, kālija, kalcija, fosfora līmeni. Organisma iekšējai videi ir jābūt nedaudz sārmainai. Nieres regulē bikarbonātu un skābju līmeni asinīs, nodrošinot, ka pH līmenis paliek šaurās, dzīvībai nepieciešamās robežās.
Nieres ražo hormonu renīnu, tādā veidā iesaistās asinsspiediena regulācijā. Kad asinsspiediens pazeminās, nieres izdala renīnu, kas aktivizē ķēdes reakciju, sašaurinot asinsvadus un paaugstinot asinsspiedienienu.
Nieres stimulē asinsradi. Nieres ražo hormonu eritropoetīnu (EPO). Šis hormons dod signālu kaulu smadzenēm ražot eritrocītu daudzumu, kas nepieciešams skābekļa transportēšanai pa visu ķermeni. Ja nieres saslimst, bieži attīstās mazasinība.
Nieres pārvērš no pārtikas uzņemto vai saules gaismā sintezēto D vitamīnu tā aktīvajā formā. Bez nieru iesaistes D vitamīns nespētu efektīvi pildīt savas funkcijas.
Jauni pētījumi, ka nieres dara daudz vairāk, nekā mēs domājām. Mūsu nieres pastāvīgi sazinās ar imūnsistēmu un pat ietekmē mūsu alkas, vēlmes un citu attieksmi. Piemēram, vēlme pēc sāls rodas no saziņas starp nierēm un smadzenēm. Nieres ir aktīvi dalībnieki sāls uzņemšanas paradumu veidošanā.
Lielākā daļa ieteikumu nieru veselības aizsardzībai koncentrējas uz to, ko tu ēd – jo īpaši uz liekā nātrija ierobežošanu. Tomēr jauns pētījums ar žurkām, kurām ir tendence uz sāļjutīgu augstu asinsspiedienu, liecina, ka tas, kad tu ēd, ir tikpat svarīgi kā tas, ko tu ēd. Nieru veselībai svarīgas ir pauzes starp ēdienreizēm.
Ir zināms, ka fiziskās aktivitātes atbalsta sirdi, muskuļus un vielmaiņu – tagad jauni pētījumi ap liecina, ka tās var palīdzēt arī nierēm atgūties no noteiktu veidu slimībām un traumām. Fiziskās aktivitātes palielina asins tilpumu nierēs, un šī izmaiņa var palīdzēt orgāniem labāk izturēt fizioloģisko stresu.
Jauni pētījumi liecina, ka dažas imūnsistēmas šūnas var palīdzēt aizsargāt pret augstu asinsspiedienu. Vismaz daži imūnsistēmas šūnu veidi palīdz organismam tikt galā ar lieko sāli uzturā, atbalstot nieru spēju izvadīt nātriju un palīdzot asinsvadiem darboties pareizi, tādējādi apstrīdot izplatīto pieņēmumu, ka imūnsistēmas aktivitāte hipertensijas gadījumā vienmēr ir kaitīga.
Noteiktas balto asins šūnu grupas faktiski aizsargā organismu sāļjutīgas hipertensijas gadījumā, palīdzot uzturēt veselīgus asinsvadus un veicinot nieru spēju atbrīvoties no sāls.
Tātad – nieres ir daudz vairāk nekā tikai pasīvi filtri. Nieres ietekmē uzvedību, vielmaiņu, asinsspiedienu un imūnreakcijas. Mūsdienu ārsts nieres uztver kā orgānus, kuru ietekme izplatās visā organismā un kuriem kopējā veselībā ir daudz lielāka loma, nekā lielākā daļa cilvēku apzinās.
Nieres un uzturs no tradicionālās ķīniešu medicīnas skatpunkta
Ar mākslīgā intelekta tulkošanas ierīču palīdzību plūkojos, ko par nieru veselību šobrīd raksta tradicionālās ķīniešu medicīnas speciālisti. Saskaņā ar tradicionālās ķīniešu medicīnas uzskatiem, barot nieres nozīmē barot dzīvību. Tādēļ tradicionālajā ķīniešu medicīnā tiek uzskatīts, ka barot nieres ir tas pats, kas barot dzīvi, jo nieres uzkrāj ķermeņa esenci. Smadzenes, mati, kauli, zobi, elpošana un ūdens vielmaiņa – tas viss ir atkarīgs no nieru atbalsta.
Šis tradicionālās ķīniešu medicīnas viedoklis zināmā mērā saskan ar Rietumu medicīnas izpratni par nieru lomu, kas balstās uz vispārēju fizioloģisko funkciju veikšanu ar hormonu palīdzību.
Ņemot vērā nieru nozīmi, daudzi tradicionālās ķīniešu medicīnas praktizētāji uzskata, ka regulāra septiņu konkrētu pārtikas produktu lietošana var palīdzēt aizsargāt jūsu nieres.
Ķīniešu medicīna māca – lai sasniegtu ilgmūžību un veselību, jau no vidējā vecuma ir jāpievērš uzmanība nieru barošanai, jo uztura terapija ir labāka par medikamentiem. Veselīgs uzturs var palīdzēt samazināt hroniskas nieru slimības risku par aptuveni 30 procentiem.
Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu medicīnu melnie pārtikas produkti, piemēram, melnie rīsi, melnās sezama sēklas un bioloģiskās melnās pupiņas, baro nieres.
Tiek uzskatīts, ka rieksti – īpaši valrieksti – baro nieres un nostiprina esenci. Saskaņā ar ķīniešu medicīnas teoriju nieres uzkrāj esenci (jing), kas rada smadzeņu un centrālās nervu sistēmas darbību atbalstošo smadzeņu šķidrumu – tādēļ pastāv tradicionālā saikne starp nieru veselību un kognitīvo vitalitāti.
No mūsdienu viedokļa šī saikne var atspoguļot kopīgus bioloģiskos procesus. Gan nieres, gan smadzenes ir orgāni, kas ir ļoti atkarīgi no enerģijas, un tie ir jutīgi pret oksidatīvo stresu un iekaisumu — galvenajiem nieru bojājumu un kognitīvās funkcijas pasliktināšanās cēloņiem. Valriekstos ir daudz omega-3 taukskābju un polifenolu — uzturvielu, par kurām ir zināms, ka tās samazina iekaisumu un oksidatīvos bojājumus.
Eksperimentāli pētījumi liecina, ka valriekstu polifenoli, jo īpaši tie, kas koncentrēti valriekstu miziņā, var aizsargāt aknu un nieru audus, kavējot iekaisuma reakcijas, oksidatīvo stresu un šūnu apoptozi. Lai gan lielākā daļa mehānisko pierādījumu ir iegūti pētījumos ar dzīvniekiem un šūnām, pētījumi ar cilvēkiem konsekventi saista regulāru riekstu patēriņu ar mazāku sistēmisku iekaisumu un uzlabotu kardiometabolisko veselību — faktoriem, kas ir cieši saistīti ar nieru funkciju.
Ginkgo: Japāņu TCM praktizētājs Zhen Lixue laikrakstam „The Epoch Times“ pastāstīja, ka ginkgo rieksti, kas plaši pazīstami kā „baltie rieksti”, ir bagāti ar vairāk nekā 100 savienojumiem. Randomizētā kontrolētā metaanalīze, kurā piedalījās vairāk nekā 3000 pacientu ar diabētisko nefropātiju, atklāja, ka ginkgo ekstrakts uzlaboja nieru funkciju un vielmaiņas rādītājus.
Zhen atgādina pacientiem, ka ginkgo rieksti pirms ēšanas ir jāpavāra un ka to ēšana neapstrādātā veidā vai pārāk lielā daudzumā var izraisīt saindēšanos. Pieaugušajiem dienā nevajadzētu ēst vairāk par 10 riekstiem.
Ķirbju sēklas: Eksperimenti ar dzīvniekiem ir parādījuši, ka grauzdētas ķirbju sēklas var samazināt ar nieru bojājumiem saistītos paaugstinātos rādītājus, uzlabot organisma antioksidantu aizsardzības spējas un palīdzēt nierēm uzturēt stabilāku darbību.
Grauzdēšana var arī palielināt sēklu antioksidantu savienojumu (kopējo fenolu un flavonoīdu) daudzumu, kas var veicināt to aizsargājošo iedarbību.
Olīveļļa: Augsts lipīdu līmenis asinīs ir viens no nieru bojājumu riska faktoriem. Olīveļļa ir bagāta ar mononepiesātinātām taukskābēm un piemīt antioksidantu un pretiekaisuma īpašības, kas palīdz samazināt kaitīgo zema blīvuma lipoproteīdu holesterīnu.
Žurnālā „Nutrients“ publicēts pētījums, kurā atklāts, ka pēc deviņu nedēļu ilga ekstra neapstrādātas olīveļļas lietošanas pacientiem ar nieru slimībām uzlabojās nieru darbība, asins lipīdu rādītāji, iekaisums un oksidatīvais stresa līmenis.
Zhen teica, ka olīveļļas karsēšana zemā temperatūrā palīdz organismam uzņemt vairāk tās uzturvielu.
Āboli: Āboli ir bagāti ar polifenoliem, C vitamīnu, uzturvielu šķiedrvielām un pektīnu. Tiem piemīt arī antioksidantu īpašības. 2025. gadā žurnālā „Antioxidants“ publicēts pētījums, kurā tika konstatēts, ka diabēta slimojošiem žurkām, kurām tika papildus barībā pievienoti ābolu polifenoli, uzlabojās rādītāji, kas saistīti ar agrīnu diabētisko nefropātiju.
Saskaņā ar Nacionālās nieru fonda datiem, ābolos ir zems kālija, fosfora un nātrija saturs, tādēļ tie ir piemēroti pacientiem ar nieru slimībām. Tie ir droši pacientiem ar nierakmeņiem, tiem, kuri saņem hemodialīzi, un nieru transplantācijas saņēmējiem. Ābolu mizai ir arī augsta antioksidantu kapacitāte; mizas ēšana pastiprina tās antioksidantu iedarbību.
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Brūnaļģes: Brūnaļģes ir bagātas ar šķīstošajām šķiedrvielām un jūras aļģu polisaharīdiem. Laboratorijas un dzīvnieku pētījumi liecina, ka jūras aļģu polisaharīdi noteiktos nieru bojājumu modeļos var palīdzēt aizsargāt nieru šūnas un samazināt olbaltumvielu zudumu urīnā.
Pētījumi ar cilvēkiem, kuros brūnaļģes tiek tieši pārbaudītas saistībā ar proteinūriju, ir ierobežoti; tomēr novērošanas pētījumi saista lielāku šķiedrvielu uzņemšanu ar mazāku hronisku nieru slimību izplatību, un klīniskie pētījumi ar jūras aļģēm kopumā liecina par potenciālu labumu, taču rezultāti joprojām nav viennozīmīgi.
Tā kā brūnaļģēs var būt ļoti augsts joda saturs, tās vislabāk lietot ar mēru — īpaši cilvēkiem ar vairogdziedzera slimībām vai tiem, kuri ievēro medicīniski uzraudzītu nieru diētu.
Nieru barošana ziemā
Tradicionālā ķīniešu medicīna (TCM) uzskata, ka ziema ir labākais gadalaiks, lai barotu nieres un atjaunotu dzīvības enerģiju. Pēc fiziskās un garīgās slodzes pavasarī, vasarā un rudenī organisma izsmeltā dzīvības enerģija vēlas ziemas pārtraukumu un atjaunošanos, lai sagatavotos nākamajam gadam. Lin norādīja, ka nespēja taupīt enerģiju ziemā var viegli izsūkt organisma pamatus un paātrināt novecošanos. Šeit ir daži galvenie punkti ikdienas veselības uzturēšanai.
Apģērbs: Sildieties, īpaši aizsargājot galvu, vidukli, ceļgalus un kājas, lai novērstu saaukstēšanos.
Sirds barošana: Izvairieties no garīgās pārslodzes, pārpūles un emocionāla stresa, lai samazinātu aukstuma izraisītu sirds un asinsvadu slimību risku.
Vingrojumi: Vingrojumiem jācenšas panākt minimālu svīšanu, lai neizsūktu ķermeņa šķidrumus. Ieteicami viegli iesildīšanās vingrojumi.
Lai gan ziema ir labākais laiks, lai barotu nieres, ir būtiski iepriekš konsultēties ar TCM speciālistu, lai izprastu savu konstitūciju un izvairītos no nepareizas vai pārmērīgas uztura bagātinātāju lietošanas, kam var būt nelabvēlīga ietekme.
Džonatans Liu, Toronto Tradicionālās ķīniešu medicīnas skolas profesors un žurnāla „Epoch Health” līdzautors, laikrakstam „The Epoch Times” pastāstīja, ka cilvēkiem ir atšķirīgas konstitūcijas un tādēļ arī atšķirīgas pieejas uztura bagātinātāju lietošanai. Divas izplatītākās konstitūcijas ir „aukstā” un „karstā”. Cilvēki ar „auksto” konstitūciju ir jutīgāki pret ziemas laika apstākļiem, parasti viņiem ir aukstas rokas un kājas, savukārt cilvēki ar „karsto” konstitūciju ir jutīgāki pret karstu klimatu un tiem bieži rodas sausa mute, aizcietējumi un nepatīkama elpa.
Tāpēc šiem diviem cilvēku tipiem ir nepieciešami atšķirīgi pārtikas produkti, lai barotu nieres. Cilvēkiem ar aukstu konstitūciju vajadzētu ēst vairāk puravu, ličī un longanu, lai sasildītu ķermeni, savukārt cilvēkiem ar karstu konstitūciju vajadzētu ēst vairāk neitrālu (ne karstu, ne aukstu) pārtiku, piemēram, ķīniešu jamsi, lēcas un godži ogas. Visiem šiem produktiem piemīt sava veida nieres stiprinoša iedarbība.
Faktori, kas kaitē nieru darbībai
Koncentrējoties uz nieru barošanu un stiprināšanu, ir svarīgi apzināties arī faktorus, kas var tām kaitēt. Papildus ģenētiskajiem faktoriem daudzus iegūtos cēloņus var mazināt, mainot dzīvesveida ieradumus. Saskaņā ar Zhen teikto, šādi stāvokļi ir bieži nieru darbības pakāpeniskas pasliktināšanās cēloņi.
Diabēts: Ilgstoši paaugstināts cukura līmenis asinīs var izraisīt nieru mikrovaskulāro asinsvadu sacietēšanu, tādējādi samazinot glomerulārās filtrācijas funkciju un pat novedot pie nieru mazspējas.
Augsts asinsspiediens: Ilgstoši paaugstināts asinsspiediens var pasliktināt asinsvadu sienu elastību, traucējot asins plūsmu uz nierēm; savukārt nieru slimības var veicināt tādu hormonu izdalīšanos, kas paaugstina asinsspiedienu, radot apburto loku.
Podagra: Ja urīnskābes līmenis asinīs ir pārāk augsts, urīnskābes kristāli var nogulsnēties locītavās, izraisot artrītu. Ja tie nogulsnējas nierēs, tas var izraisīt nieru bojājumus.
Autoimūnas slimības: Ja imūnsistēma nedarbojas pareizi un nespēj atšķirt savas šūnas no svešiem patogēniem, tā var kļūdaini uzbrukt paša organisma nierēm, izraisot nieru bojājumus.
Pārmērīga zāļu lietošana: Daži pretiekaisuma līdzekļi un antibiotikas tiek metabolizēti nierēs, un to ilgstoša vai pārmērīga lietošana var bojāt nieres.
Īpaši pārstrādāti pārtikas produkti: Īpaši pārstrādātiem pārtikas produktiem ir liela ietekme uz nierēm. Pētījumi ir atklājuši nozīmīgu korelāciju starp īpaši pārstrādātu pārtikas produktu patēriņu un hronisku nieru slimību risku.
Smagie metāli: Kadmijs, dzīvsudrabs un svins visi ietekmē nieres. Šie metāli var iekļūt organismā ar pārtiku un caur ādu, un, tā kā nieres ir galvenie detoksikācijas orgāni, jo augstāka ir to koncentrācija, jo sliktāka ir nieru darbība.
Plastmasas izstrādājumi: Mikroplastmasa ir visur sastopama vidē, un pētījumi liecina, ka mikroplastmasas daļiņas ir toksiskas nierēm.