Sliktākie ēdieni un dzērieni, kas nodara vislielāko kaitējumu zobiem – zobārsts norāda, ka pirmajā vietā nav saldumi







Labas zobu veselības uzturēšana ir svarīga skaistam smaidam un vispārējai labsajūtai. Viens no svarīgiem faktoriem zobu veselības saglabāšanā ir uzturs.

Vēlams izvairīties no produktiem, kuri var izraisīt zobu lūzumus, bojāt emalju utt. Minētos produktus jālieto uzmanīgi, pēc to lietošanas jāparūpējas pa zobiem. Bet vislabāk būtu no šo produktu lietošanas izvairīties, lai novērstu iespējamās zobu problēmas.

Bet ievadā atgādināsim par zobiem draudzīgiem ēdieniem un dzērieniem. Tādi ir kraukšķīgi augļi un dārzeņi, kuri veicina siekalu veidošanos un tādējādi palīdz dabīgā veidā tīrīt zobus. Laba izvēle ir arī siers, jo tas satur kalciju, kas stiprina zobus. Protams, vislieliskākais dzēriens ir ūdens, tas palīdz arī no mutes izskalot sīkās pārtikas daļiņas, uzlabojot mutes dobuma higiēnu.

Pieminēšanas vērts ir arī piens, jo arī tas ir mutes dobumam draudzīgs, satur būtiskas uzturvielas zobiem un kauliem.