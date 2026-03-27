Vakcīna pret masalām.
Foto: SCANPIX/REUTER/LETA

Slimība, ar kuru var inficēties pat bez saskarsmes ar saslimušo. SPKC informē par masalu uzliesmojuma attīstību 0

17:59, 27. marts 2026
Turpinoties masalu uzliesmojumam, līdz šim Latvijā reģistrēti 29 saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētā informācija.

Divi gadījumi patlaban vēl nav laboratoriski apstiprināti, informē centrā.

SPKC sniegtie dati liecina, ka saslimuši desmit bērni vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, vēl desmit – vecumā no 11 līdz 15 gadiem.

Savukārt pārējie ir pieaugušie, tostarp viens 31 līdz 35 gadus vecs, divi 36 līdz 40 gadus veci, trīs vecumā no 41 līdz 45 gadiem un vēl trīs 46 līdz 50 gadus veci.

Jau vēstīts, ka SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12-15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija – septiņu gadu vecumā.

Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.

SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.

Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.

