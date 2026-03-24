Tablešu vietā — dažādi pumpuri! Dziednieka ieteikumi veselības uzturēšanā
Tagad, kad uzglūn vīrusi un māc pavasara nespēks, pārņem nepārvarama vēlme kaut ko darīt imunitātes stiprināšanai un organisma spēcināšanai. Dziednieks un pirtnieks Ziedonis Kārkliņš iesaka atrast laiku un pašam parūpēties par sevi. Latviskā dzīvesstila piekritēji meklē palīdzību dabā, nevis aptiekās.
Tablešu vietā pumpuri
– Katru dienu der iziet līkumu pa dārzu vai mežu un salasīt sauju dažādu koku un krūmu pumpuru, – mudina dziednieks Ziedonis Kārkliņš. – Lazdas, liepas, bērza pumpurus var ēst atsevišķi, taču visiedarbīgākā ir to dažādība. Pumpurus vai nu notiesā tāpat, vai pievieno salātiem, zaļajiem kokteiļiem, tādējādi uzņemot vitamīnu un mikroelementu devu visai dienai.
Der pakošļāt priežu pumpurus, nedaudz ievu pumpuru. Sevišķi indīgu koku mums nav, mierina dziednieks. Izņēmums ir īve, meža ceriņš, segliņi.
Tecina spēcinošus dzērienus
Kad sāksies kļavu un bērzu sulu laiks, dziednieks mudina gan tēju, gan zupu vārīt svaigās sulās, ar dzīvības spēku pilno šķidrumu skalot un ierīvēt seju un visu ķermeni. Protams, galvenais ir dzert, cik spēj. Skaistumam un ādas tvirtumam der sasaldēti sulu kubiciņi. Ja saldētavā ir vieta, to vajadzētu atvēlēt kļavu sulām, jo tikai tā iespējams saglabāt vērtīgo dzērienu. Sasaldēt var arī bērzu sulas. Atkausētas tās garšo pēc pavasara, kā tikko no koka.
Imunitāti stiprina un organismu labvēlīgi ietekmē medus ūdens. Šķīdumu gatavo, glāzē laba (vēlams avota) ūdens vai bērzu sulu izšķīdinot tējkaroti medus. Lieto no rīta tukšā dūšā. Organisms to labi izmanto. Palīdz pret hroniskām iesnām, bronhītiem, labvēlīgi ietekmē kuņģa un zarnu trakta darbību, atbrīvo no dažādiem akmeņiem. Tīra organismu šūnu līmenī, – tā dzērienu slavē Ziedonis Kārkliņš.
Spēcinošs, ar hlorofilu bagāts dzēriens ir priežu pumpuru un egļu skuju uzlējums. Sauju skuju ieber termosā, vakarā aplej ar karstu ūdeni, ļauj ievilkties un no rīta dzer.
Diedzē rudzus maltītēm
Labs vitamīnu un citu dzīvībai vērtīgu vielu avots ir diedzējumi. Tos var nopirkt veikalā jau izdiedzētus, bet var iegūt pats. Ja speciālas, diedzēšanai paredzētas sēklas šķiet par dārgu un ar sīkajām liela ņemšanās, organismam patiks diedzēti rudzi. Tirgū graudi maksā pavisam lēti, tikai tiem jābūt derīgiem pārtikai, nevis apstrādātiem ar kodnēm. Dārgāk, bet drošāk graudus iegādāties bioloģisko pārtikas preču veikalos.
Graudus samitrina un diedzē siltā vietā. Aptuveni pēc trim vai četrām dienām parādīsies asni. Kad tie ir vienu vai divus centimetrus gari, noskalo un lieto termiski neapstrādātus – gan ēd tāpat, gan liek salātos un kokteiļos. Diedzē nelielu daudzumu un ar dažu dienu starplaiku. Graudus var diedzēt mazliet ilgāk un ēst zelmenīti, taču visvērtīgākais ir asns ar visu atdzīvināto graudu, stāsta dziednieks.
Diedzētie rudzu graudi kompensē gan vitamīnu, gan minerālvielu trūkumu. Uzlabo zarnu mikrofloru, veicina gremošanu, palīdz pret dažādām kuņģa kaitēm. Sekmē organisma attīrīšanos kopumā. Labvēlīgi ietekmē asinsriti, stabilizē nervu sistēmu. It sevišķi ieteicams diabētiķiem.
Maļ vērtīgus miltus
Priežu pumpurus var savākt vairāk un priekšdienām sakaltēt +30 °C siltumā. Tad tos samaļ kafijas dzirnaviņās un lieto kopā ar medu, kefīru, biezpienu vai pievieno sviestam un ziež uz maizes.
Izcili vērtīgas ir kaņepju sēklas, kas ir nepamatoti piemirstas organisma spēcināšanai, dažādu tā funkciju uzlabošanai. Dziednieks kaņepes īpaši iesaka vīrišķā spēka vairošanai. Sēklas der samalt un bērt pie ēdieniem vai uz sviestmaizēm. Var lietot jau gatavo, veikalos nopērkamo kaņepju staku.
Arī samaltas linsēklas var un vajag pievienot visiem ēdieniem.
Lieto vērtības ar aromātu
Nedrīkst piemirst arī vecos labos ārstētājus ķiplokus un sīpolus. Tie vīrusu laikā ik vakaru jālieto kopā ar sviestmaizītēm vai taukmaizītēm.
Ja bail no smakas, dziednieks iesaka gatavot ķiploku dzērienu, kam nejutīs specifisko aromātu, toties būs labs efekts. Sasmalcina vai izspiež ķiploka galviņas visas daiviņas, sīki sakapā divus citronus, pieliek četras vai piecas šķēles sasmalcinātas ingvera saknes, uzlej trīs litrus ūdens. Ja nakti nostāvējies, no rīta jau var lietot. Iedzer pa malciņam, no mājas izejot un atpakaļ atnākot.
Tuvojoties pavasarim, dažiem mēdz uzliesmot herpesvīruss. Tad uz bojātās vietas liek sasmalcinātu ķiploka daiviņu. Kad putriņa sausa, liek nākamo. Sarkano pumpu reizēm izdodoties likvidēt pat vienā naktī.
Kokteiļi no piena
– Vērtīgi ir dzērieni, kuru sastāvā ir piens, taču īsts piens, – skaidro Ziedonis Kārkliņš. Dziednieks pasterizēto, veikalā nopērkamo pienu ne par ko labu neuzskata. Pret saaukstēšanos der krūzē piena iemaisīt tējkaroti kurkumas. Tas stiprina imunitāti, mazina locītavu sāpes, labvēlīgi ietekmē aknu darbību. Šis dzēriens veicina sievišķo enerģiju.
Piens, kurā iejaukta tējkarote medus un kanēlis, ļoti labi sasilda ķermeni, palīdz pret iesnām, veicina gremošanu. Šim kanēļpienam piedēvē spēju iedarboties pat uz onkoloģiskiem procesiem.
Pienam labs kompanjons ir muskatrieksts. Tasei pierīvē apmēram tējkaroti garšvielas. Dzēriens izcili stimulē atmiņu un tonizē, tāpēc jālieto tikai no rīta, jo vakarā neļaus aizmigt.
Palīdz kalmes un kāposti
Tie, kuriem patīk košļāt, ieteicamas kalmju saknes, kam ir plašs iedarbības spektrs. Kaltētas var nopirkt aptiekās, bet, ja zina, kur aug, svaigas izrok kaut vai tagad.
Labs un lēts vitamīnu avots ir skābie kāposti un to sula, kas noder arī cilvēkiem, kuri cīnās ar lieko svaru. Galu galā – īsts gavēņa laika ēdiens. Dziednieks piekodina iegādāties Latvijā augušu kāpostgalviņu, sarīvēt un ieskābēt, pievienojot ķimenes un nedaudz sāls. Visu sablietē, un ceturtajā vai piektajā dienā, kad sākas rūgšana, kāposti ir savas vērtības zenītā un lietojami. Tad skābē nākamo porciju.
Meklē veselību pagrabā
Pret importa augļiem dziednieks izturas atturīgi un organismam vajadzīgo mudina meklēt pagrabā vai pirkt tirgū no zemniekiem. Vērtīgas ir dažādu dārzeņu – biešu, burkānu, puravu, seleriju, ķirbju – sulas. Arī kartupelis sulu mikslī ir labs, jo īpaši, ja kādam ir kuņģa problēmas, gastrīts vai čūla. Sulām var pievienot dažādas garšvielas, jo tās uzlabo imunitāti un vairo dzīvessparu.
Vērtīgi izmēģināt pašdarināta ābolu etiķa kursu. Ja mājās tāda produkta nav, jāiegādājas kādā no bioloģisko pārtikas preču veikaliem (lielveikalos, iespējams, nopirksiet ķīmiski radīto). Dziednieks iesaka ēdamkaroti dabiska ābolu etiķa ieliet glāzē ūdens un skalot iekaisušu kaklu, cīnoties ar angīnu. Lietojot iekšķīgi, dzēriens uzlabo imūnsistēmu, mazina muskuļu sāpes, palīdz atgūt slaidumu, bet nav ieteicams izdzert vairāk par glāzi šķīduma.
Ārīgi lieto neatšķaidītu ābolu etiķi – gan kā sejas masku, gan kā kompresi uz sāpošas vietas vai apliekamo pirms masāžas, jo tas padara ādu zīdainu un maigu. Visu ar mēru
Ziedonis Kārkliņš atgādina, ka neko nedrīkst pārdozēt.
Dažādas tējas un dabas līdzekļus profilaksei nevajadzētu izmantot ilgāk par nedēļu, turklāt nekādā gadījumā visus uzreiz, piemēram, ēst tikai pumpurus un kāpostus, visam pa virsu uzdzerot etiķūdeni un kanēļpienu.
Prātīgi būtu papildus pilnvērtīgai maltītei septiņas dienas lietot vienu dabas vielu, pēc tam – otru. Protams, ja vien ārstniecības nolūkos speciālists nav noteicis ilgāku tautas medicīnas līdzekļu lietošanas periodu.