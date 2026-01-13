Šis jāzina visiem vīriešiem! Pazīmes, kas liecina, ka ir problēmas ar prostatas veselību 1
Prostata ir neliels orgāns, par kuru daudzi vīrieši ikdienā nedomā – līdz brīdim, kad ķermenis sāk sūtīt signālus, kurus vairs nav iespējams ignorēt. Tā atrodas zem urīnpūšļa un aptver urīnizvadkanāla sākumu, piedaloties spermas veidošanā un ietekmējot urinēšanu. Jaunībā prostata par sevi parasti neliek manīt, taču ar gadiem tā var kļūt par dažādu veselības problēmu avotu.
Ārsti uzsver – prostatas veselības traucējumi ir izplatīti, īpaši pēc 40 – 50 gadu vecuma, un ne vienmēr tie ir saistīti ar vēzi. Tomēr ir pazīmes, kuras nevajadzētu ignorēt.
Medicīnas speciālisti izceļ vairākus izplatītākos prostatas veselības stāvokļus.
Labdabīga prostatas palielināšanās (BPH)
Tā nav ļaundabīga saslimšana, taču palielinātie prostatas audi var nospiest urīnizvadkanālu un radīt izteiktus urinēšanas traucējumus. Šis stāvoklis ir ļoti izplatīts vecākiem vīriešiem.
Prostatīts
Prostatas iekaisums, kas var būt gan akūts, gan hronisks. Tas var skart arī jaunākus vīriešus un nereti izraisa sāpes, diskomfortu un vispārēju pašsajūtas pasliktināšanos.
Prostatas vēzis
Viena no biežākajām onkoloģiskajām slimībām vīriešiem. Agrīnā stadijā tas bieži norit bez izteiktiem simptomiem, tāpēc regulāras profilaktiskas pārbaudes ir īpaši svarīgas.