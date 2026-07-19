Ilustratīvs foto: AFP/Scanpix/LETA

Veselības ministrija prasa gandrīz 89 000 eiro patvēruma meklētāju ārstēšanai 0

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LETA
14:02, 19. jūlijs 2026
Veselam

Veselības ministrija (VM) lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 88 694 eiro, lai nodrošinātu izdevumus par patvēruma meklētājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2026. gada pirmajā pusgadā.

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Kā liecina VM rīkojuma projekts, no pieprasītās summas 74 371 eiro paredzēts Nacionālajam veselības dienestam (NVD), lai kompensētu ārstniecības iestādēm izdevumus par patvēruma meklētājiem sniegto primāro, sekundāro ambulatoro un stacionāro veselības aprūpi no šī gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Savukārt 14 323 eiro paredzēti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), lai apmaksātu izdevumus par 72 neatliekamās palīdzības izsaukumiem pie patvēruma meklētājiem tādā pašā periodā.

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No šiem izsaukumiem 56 veikti patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” Ropažu novadā, septiņi – aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī, vēl septiņi – patvēruma meklētāju centrā “Liepnas”, kas atrodas Alūksnes novadā, bet divi izsaukumi veikti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļā “Dzintari”, kas atrodas Jūrmalā, Piestātnes ielā 14.

Atbilstoši NMPD cenrādim viena neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukuma izmaksas ir 198,93 eiro.

Kā skaidro VM, finansējums patvēruma meklētāju veselības aprūpei ministrijas budžetā netiek plānots, jo nav iespējams prognozēt personu skaitu un ar to saistītos izdevumus, ko ietekmē arī ģeopolitiskā situācija. Tādēļ radušos izdevumus nepieciešams kompensēt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

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