Foto: SHUTTERSTOCK

Laižoties miegā, pēkšņi šķiet, ka krītat: vai par to vajadzētu uztraukties? Ieteikt







Teju katrs ir pieredzējis to dīvaino sajūtu – tieši brīdī, kad sāc iemigt, pēkšņi sapņo, ka krīti. Bet šķiet, ka tas notiek patiesībā… Kā atklājuši ārsti no Klīvlendas klīnikas, tā ir diezgan izplatīta parādība. Bet vai par to vajadzētu uztraukties?

Reklāma Reklāma

Šīs parādības zinātniskais nosaukums ir miega mioklonijas. Tās rodas, pārejot no vienas miega fāzes uz citu. Šo miega pāreju laikā ķermeņa muskuļos var parādīties spazmas. Medicīniskais termins “mioklonijas” apzīmē pēkšņas, īslaicīgas un nekontrolētas muskuļu noraustīšanās.

Pēc miega traucējumu speciālistes Rēnas Mehras teiktā, ir vairāki iespējamie skaidrojumi, kāpēc šī parādība ir diezgan izplatīta. Visticamākā teorija ir tāda, ka ķermenis šo miega fāzi nepareizi interpretē kā nomodu. Pēc tam smadzenes nosūta ziņu muskuļiem, lai pārbaudītu, vai tie joprojām strādā.

Ir daudz teoriju par to rašanos – ārkārtējs nogurums un miega trūkums, stimulanti, piemēram, kofeīns un nikotīns, stress un trauksme, ziņo Medical News Today.

Ja vien šī parādība neizraisa blakussimptomus, piemēram, nesaturēšanu, sāpes vai apjukumu, medicīniskā palīdzība vai ārsta konsultācija nav jāmeklē. Ja tas sāk kļūt traucējoši, ieteicams konsultēties ar ārstu, brīdina Mayo Clinic.