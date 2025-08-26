#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Freepik

Psihologs brīdina: 3 mīļvārdiņi, kas liecina – jūsu attiecībām lemts izgāzties 0

LA.LV
18:36, 26. augusts 2025
Veselam Psiholoģija

Neatkarīgi no tā, vai tās ir iesaukas kā “mīļumiņš”, “cukuriņš” vai “saulīte”, daudzi pāri viens otru sauc īpašos vārdos, kad ir divatā.
Tomēr trīs mīļvārdiņi var liecināt, ka jūsu attiecības ir lemtas neveiksmei, brīdina eksperts.

Lai gan daži mīļvārdiņi pauž siltumu, pieķeršanos un maigumu, citi var darboties kā “emocionāla tapete”, saka amerikāņu psihologs Dr. Marks Traverss.

