Aktīvās atpūtas pauzes laikā ieteicami stiepšanās vingrinājumi. Foto: Daisydaisy/SHUTTERSTOCK

Sāp spranda? Pārbaudi, vai nepieļauj kādu no šīm 6 visizplatītākajām kļūdām







Sprandas sāpes ir problēma, ar kuru saskaras daudzi cilvēki, un tās var būt ļoti apgrūtinošas. Bieži vien šāda veida diskomforts ir saistīts ar ikdienas ieradumiem, kurus mēs pat neapzināmies. Ilgstoša nepareiza stāja, pārāk liela fiziskā slodze vai mazkustīgs dzīvesveids ir tikai dažas no biežākajām kļūdām, kas var novest pie sprandas sāpēm. Ja šī problēma ir kļuvusi par daļu no tavas ikdienas, iespējams, ka tu pieļauj kādu no šiem ieradumiem, kuri var veicināt sprandas un kakla muskuļu saspringumu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.