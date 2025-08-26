“Tas bērniņš nebija pat 24 stundas vecs…” sabiedrībā uzvirmo diskusijas par jauno māmiņu mentālo veselību 0
Mazulis pasaulē ienāk kā brīnums, bet dažkārt jaunās māmiņas saskaras ar neiedomājamu šoku un diskomfortu, ko sabiedrība reti pamana.
Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete ar segvārdu @vakaragaisma raksta: “Manuprāt, nesenais gadījums ar zīdaiņa atstāšanu uz ielas sabiedrībai var atvērt acis uz to, cik būtiska ir jauno māmiņu mentālā veselība. Pēc dzemdību psihoze ir reta, bet ļoti nopietna slimība, kas visbiežāk sākas pirmajās divās nedēļās pēc dzemdībām. Tās simptomi var būt: maldi, halucinācijas, krasas garastāvokļa svārstības, dezorientācija. Pirms tu steidzies komentēt par šādu notikumu ar vārdiem “šausmas, kāda briesmone!”, atceries – tu nezini, kam otrs cilvēks tajā brīdī iet cauri.”
Kādu sievieti šī situācija ir ļoti šokējusi un radījusi daudz jautājumu: “Tas bērniņš nebija pat 24h vecs. Protams, man arī ienāca prātā, ka varbūt tā mammīte tik tikko bija dzemdējusi un bija šoka stāvoklī, tāpēc dezorientēti šādi rīkojusies, kā viņa redzamajā video pārvietojies tā arī varēja manīt. Varbūt viņa vispār kaut kur aizgāja un pēc tam nokrita… jo dzemdības bez atbalsta personāla ir bīstamas, ja nu viņa kkur ir noasiņojusi tagad? Tāpēc arī neatsaucas uz lūgumiem parādīties…”
Sociālā medija lietotāja Agnese dalās visai skarbā uzskatā: “Mums ir sabiedrības daļa, kas ir dezinformēta par daudzām lietām – jauno māmiņu mentālā veselība- tikai čīkst , tas nekas māmiņa ir dzemdējusi bērnu un iespējas tās ir bijis smagi, jauniešu atkarības – izlaisti bērni, vardarbība- pati uzprasījās, pat politika, jo joprojām Kariņš visur vainīgs , nevis tas ka pilna dir.. parādu un algu saņem aploksnē un karš Ukrainā- par šo pat runāt negribu. Ļoti skumīgi, bet tiešām ceru ka māmiņai viss būs kārtībā.”
Lietotāja Līva piekrīt diskusijas autores paustajam viedoklim: “Varu tikai piekrist, ka pēc dzemdībām ar sievieti notiek tik daudz izmaiņu, ka ir grūti spriest un viennozīmīgi apgalvot, kas tieši notika ar sievietes mentālo stāvoklī tajā brīdī. Sievietes, kuras dzīvo atbalstošā vidē, mīlošā ģimenē un mazulis ir ļoti gaidīts, pēc dzemdībām sastopas ar hormonu vētrām, depresiju un nepieciešamību censties ātri pielāgoties jaunajai dzīvei. Šajā gadījumā par sievietes (meitenes) apstākļiem nezinām neko.”
Aleksa uzskata, ka sieviete rīkojusies pareizi: “Šī sieviete vismaz saprata, ka pati pati par bērniņu parūpēties nevar. Bērniņš tagad var nonākt labās rokās, nevis kaut kur noklīst pa ielām, nosalt vai tikt nosists no kāda drausmoņa rokas. Respect sievietei!”
Kāda sieviete uzskata, ka ir pāragri dalīties dažādos secinājumos, jo daudz kas par notikušo vēl tikai tiek skaidrots: “Vispirms jāļauj izmeklēšanai noskaidrot apstākļus, kāpēc šāda situācija notika. Iemesli var būt dažādi – narkotiku vai alkohola atkarība, nepilngadība, nelegāls statuss, vardarbība vai smags psiholoģisks stāvoklis. Svarīgi ir, lai sabiedrība ne tikai emocionāli reaģētu, bet izprastu konkrētā gadījuma cēloņus un pēc tam pieņemtu pamatotus lēmumus par turpmāko rīcību.
Mēs nevaram tagad zīlēt kafijas biezumos.”
Jau iepriekš LA.LV portālā rakstījām, ka agrā otrdienas rītā ap plkst. 6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimuša meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst. 3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete. Kā informē Latvijas Televīzija, meitenīte ir dzimusi pirms nepilnas diennakts. “Precīzu laiku grūti pateikt, bet informācija liecina, ka tas varētu būt nepilnu diennakti atpakaļ dzimis bērniņš,” apliecinājusi policijas pārstāve Simona Grāvīte.