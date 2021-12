Ilustratīvs foto

Lai šoziem sevi pasargātu no vīrusiem, 46% iedzīvotāju plāno daudz uzturēties svaigā gaisā, liecina “Mēness aptiekas” rīkotās iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Aptaujā izvēloties vairākas atbildes, variants sevis pasargāšanai no vīrusiem ar pastaigām svaigā gaisā bijis populārākais, bet attiecīgi 40% respondentu plāno arī labi izgulēties, atpūsties un tikpat arī būt fiziski aktīviem, 10% turpinās vai sāks rūdīties.

Savukārt 34% aptaujāto izvēlēsies lietot pilnvērtīgu uzturu un 27% organisma spēcināšanai lietos uztura bagātinātājus. 2021. gada farmaceita balvu ieguvušā Vadima Brižaņa vērtējumā – ar pastaigām svaigā gaisā un citām atsevišķām darbībām vien nepietiks – ir nepieciešama kompleksāka pieeja.

Pilnvērtīga uztura lietošana sevis pasargāšanai no vīrusiem būs gandrīz vienlīdz aktuāla visām vecuma grupām, un šo atbildi kā variantu katrā no tām izvēlējušies 30-38% respondentu. Interesanti, ka jaunākā vecuma grupa no 18-29 gadiem bijusi tā, no kuras visvairāk – 51% respondentu – kā vienu no veidiem sevis pasargāšanai no vīrusiem minējis labu izgulēšanos un atpūšanos.

Savukārt fiziskās aktivitātes šim nolūkam aktuālākās būs vecuma grupai no 30-39 gadiem, kā arī šī grupa salīdzinājumā ar citām sevi gatavojas rūdīt. Toties iedzīvotāji vecumā no 50-74 gadiem uz pārējo vecumu grupu fona izceļas ar vēlmi sevis pasargāšanai no vīrusiem daudz uzturēties svaigā gaisā, un šo atbildi minējuši 52%.

Spēcināt organismu ar uztura bagātinātājiem gatavojas galvenokārt gados jaunākie, kā arī paši vecākie iedzīvotāji, un no aptaujātajiem šādu atbildi norādījuši 30% respondentu vecumā no 18-39 gadiem, un 29% vecumā no 60-74 gadiem. Reģionālā griezumā šī atbilde populārākā bijusi rīdzinieku vidū – 34%.

“Augstu vērtējama ir iedzīvotāju vēlme sevi no vīrusiem pasargāt, un, jo stabilāka būs mūsu imūnsistēma, jo labāk tas izdosies. Visticamāk, ka, piemēram, ar pastaigām svaigā gaisā vien nepietiks, tādēļ organisma labā jādara viss iespējamais – turklāt regulāri!

Pilnvērtīgs uzturs, vitamīni, regulāra roku mazgāšana, ievērots atpūtas un darba režīms apvienojumā ar fiziskām aktivitātēm un norūdīšanos, arī sekošana vakcinācijas kalendāram iespējami veicinās cerēto rezultātu – šoziem palikt veselam!” norāda „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.

Būtu ieteicams arī regulāri apmeklēt pirtis vai katru rītu mazgāties kontrastdušā. Ja nolemts arī ziemā peldēt, to gan vajadzētu uzsākt savlaicīgi, lai ieguvums būtu lielāks, nevis apsaldēšanās un vilšanās par ilgo atveseļošanās procesu. Organisma rūdīšanu vislabāk turpināt pēc vasaras, bet arī ziemā var atrast dažādas metodes, lai organisms pamazām kļūtu spēcīgāks.

Piemēram, pieaugušajiem ieteicamais nakts miega ilgums ir 7-9 stundas, lai organisms pilnvērtīgi atpūstos – bērniem miegam nepieciešamais laiks ir ilgāks. Imunitāti var atbalstīt arī ar vitamīnu un mikroelementu preparātiem, kas satur žeņšeņu, lakricas sakni, pienenes, ķiploku, zeltsakni, strutenes, ehināceju, mežrožu augļus u.c. Šāda var būt pat izvēle rosinošām svētku dāvanām.

„Ja vien ir iespēja, jāizmanto laiks pastaigām, mazāk braucot ar transportu. Ja aizvien jāstrādā, jāstudē no mājām, tad dienas režīmā jāatvēl laiks arī iziet laukā, piemēram, pieceļoties pusstundu agrāk un pastaigājoties vai skrienot, tad tālākā darba diena noteikti būs pilnvērtīgāka!

Savukārt pastaiga vakarā nomierinās un pēc tās arī miegs būs labāks! Fiziskajām aktivitātēm katru dienu var atvēlēt vismaz 30 minūtes katru dienu, bet pamazām šo laiku palielinot, arī organisms kļūs spēcīgāks.

Ziemas baudīšana brīvdienās var būt dažādām aktivitātēm piepildīta, tām atvēlot arī vairāk laika, iesaistot ģimeni, draugus. Arī palīdzot kaimiņam vai tuvējam pensionāram notīrīt sniegu no ietves, organisms noteikti tiks spēcināts un piepildīts ar pozitīvo enerģiju par paveikto darbu,” atgādinot, ka veselības nekad nevar būt par daudz, teic farmaceits Vadims Brižaņs.

Reprezentatīva “Mēness aptieka” iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veikta, visā Latvijā aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.