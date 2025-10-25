Foto: SHUTTERSTOCK

Kas palīdzēs izvairīties no rudens skumjām 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
14:15, 25. oktobris 2025
Veselam Psiholoģija

Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Gadalaiku maiņa var kalpot kā palaidējmehānisms depresijai, tāpēc – pagriežam muguru tumsai un skumjām. Ja ievēro dažas vienkāršas likumsakarības, gada tumšāko laiku var pārdzīvot vieglāk un priecīgāk.

• Pilnvērtīgs miegs ir 7–8 stundas. Ja gada tumšajā laikā gribas ilgāk pagulēt, diena jāsaplāno tā, lai tas būtu iespējams.

• Katra diena jāstrukturē un jāplāno, pirmajā vietā liekot sevi, savas intereses.

• Ik dienu, kad uzspīd saule, jādodas pastaigā. Arī tad, kad saules nav, sīks lietutiņš var būt ļoti uzmundrinošs. Un jāstaigā nevis līdz veikalam un atpakaļ, bet jāmeklē kāda vēl nestaigāta taciņa, ceļš.

• No katras pastaigas var atgriezties ar kādu rudens lapu, uzplaukušu āboliņu, kastani vai čiekuru. Viss reiz noderēs, adventes vainagu veidojot. Domas par Ziemassvētkiem, dāvanu gādāšanu, labdarību padarīs laiku jēgpilnu.

• Ēdienkartē jāiekļauj maksimāli daudz svaigu vietējo dārzeņu un augļu. Burkāns, ķirbis – krāsu prieks un vitamīnu lādiņš. Rīvējot dārzeņus, var arī sasildīties!

• Draudzēšanās! Jāpiezvana senajiem draugiem un jāmeklē jauni. Tos var atrast gan interešu grupās Facebook, gan meistarklasēs, gan ārstnieciskās vingrošanas grupās.

