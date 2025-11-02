Kā atpazīt vēzi, kas pat līdz pēdējai stadijai var būt ar pavisam ikdienišķiem simptomiem? Ārste dalās satraucošā informācijā 0

LA.LV
16:11, 2. novembris 2025
Veselam

Resnās zarnas vēzis ilgstoši var noritēt bez simptomiem, un tas padara slimību īpaši bīstamu. Ilona Vilkoite, gastroenteroloģe un endoskopiste TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāj, kas kāda procedūra šo vēzi palīdz noteikt.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

“Tur jau ir tā problēma – resnās zarnas vēzis, līdzīgi kā citi vēži, līdz ļoti ilgam brīdim, līdz praktiski metastātiskam procesam vai procesam, kad zarna ir pilnībā aizaugusi ar audzēja audiem, var nedot pilnīgi nekādus simptomus,” atklāj Vilkoite.

Viņa stāsta, ka tādējādi pacients var nejust un nezināt par vēža esamību. Var būt tādi simptomi kā vēdera izejas traucējumi, hronisks nogurums, nespēks, miegainība, vēdera pūšanās un aizcietējums – absolūti netipiski simptomi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

“Lielākā problēma ir tāda, ka resnās zarnas vēzis līdz pat pēdējai stadijai var būt pilnīgi asimptomātisks. Tāpēc ir ļoti svarīgs skrīnings, kurā mēs veicam slēpto asiņu testu fēcēs – tā ir ļoti svarīga pazīme,” atklāj gastroenteroloģe.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
15 gadus sens noslēpums ap svētbildi pareizticīgo baznīcā: ticīgie apgalvo, ka tā dziedinājusi no vēža un akluma
VIDEO. Pirmajā vietā ir krūtis! Viena no labākajām un vērtīgākajām reklāmām, kāda Latvijā redzēta!
Veselam
“Tā kā tetovējumu tintēs ir tik daudz potenciāli toksisku savienojumu, epidemiologi ir nobažījušies par sekām veselībai” – Pēteris Apinis par tetovējumiem un vēzi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.