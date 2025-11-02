Kā atpazīt vēzi, kas pat līdz pēdējai stadijai var būt ar pavisam ikdienišķiem simptomiem? Ārste dalās satraucošā informācijā 0
Resnās zarnas vēzis ilgstoši var noritēt bez simptomiem, un tas padara slimību īpaši bīstamu. Ilona Vilkoite, gastroenteroloģe un endoskopiste TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāj, kas kāda procedūra šo vēzi palīdz noteikt.
“Tur jau ir tā problēma – resnās zarnas vēzis, līdzīgi kā citi vēži, līdz ļoti ilgam brīdim, līdz praktiski metastātiskam procesam vai procesam, kad zarna ir pilnībā aizaugusi ar audzēja audiem, var nedot pilnīgi nekādus simptomus,” atklāj Vilkoite.
Viņa stāsta, ka tādējādi pacients var nejust un nezināt par vēža esamību. Var būt tādi simptomi kā vēdera izejas traucējumi, hronisks nogurums, nespēks, miegainība, vēdera pūšanās un aizcietējums – absolūti netipiski simptomi.
“Lielākā problēma ir tāda, ka resnās zarnas vēzis līdz pat pēdējai stadijai var būt pilnīgi asimptomātisks. Tāpēc ir ļoti svarīgs skrīnings, kurā mēs veicam slēpto asiņu testu fēcēs – tā ir ļoti svarīga pazīme,” atklāj gastroenteroloģe.