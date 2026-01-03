Daži tās uzskata par dīvainībām – septiņas uzvedības pazīmes, kas liecina, ka esat ģēnijs 0
Dažiem no pasaules spožākajiem prātiem, piemēram, Albertam Einšteinam un Čārlzam Darvinam, piemita paradumi, kas citiem šķita dīvaini – piemēram, tieksme uz vientulību vai strādāšana naktī.
Lai gan šāda uzvedība var šķist savāda, vairāki pētījumi liecina, ka šīs īpašības ir tieši saistītas ar augstu intelektu, jo ikdienas paradumi var būtiski ietekmēt mūsu domāšanu un spēju apgūt jaunas zināšanas, raksta izdevums “Daily Mail”.
Psihologi ir identificējuši septiņas savdabīgas uzvedības pazīmes, kas, viņuprāt, var liecināt par ģenialitāti. Lasi tās turpinājumā un noskaidro, vai un cik no tām piemīt tev.