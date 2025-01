Foto. pexels.com/Towfiqu barbhuiya

Lielākā daļa cilvēku, kuri lieto diabētam paredzētās zāles, piemēram, Ozempic un Wegovy, lai zaudētu svaru, tiešām ir zaudējuši ievērojamus kilogramus. Tomēr ir arī pieredzes, kur tā vietā, lai zaudētu svaru, cilvēkam šie medikamenti nesagādāja grūtības tos iegūt vēl klāt.

Kāds 38 gadus vecs Ņūmeksikas iedzīvotājs lietoja Wegovy pusotru gadu un zaudēja tikai nepilnus 6 kilogramus, lai gan esot ievērojis mērenību ēšanā – dzēra daudz ūdens un regulāri vingroja, bet bez panākumiem, par šādu gadījumu raksta izdevums abcnews.

Klīniskajos pētījumos lielākā daļa dalībnieku, kuri lietoja Wegovy vai Mounjaro, lai ārstētu aptaukošanos, zaudē vidēji no 15% līdz 22% no sava ķermeņa svara – daudzos gadījumos vairāk nekā 20 kilogramu. Bet aptuveni 10% līdz 15% pacientu šajos pētījumos bija arī “nereaģējošie”, kuri zaudēja mazāk nekā 5% no sava ķermeņa svara.

Tagad, kad miljoniem cilvēku ir jau lietojuši šīs zāles, vairāki aptaukošanās eksperti ziņu aģentūrai The Associated Press atzinuši, ka, iespējams, 20% pacientu var slikti reaģēt uz medikamentiem. Tās ir maz zināmas un pētītas šo aptaukošanās zāļu buma sekas, norāda ārsti, kuri brīdina dedzīgos tievētājus, lai viņi negaidītu pasakainus rezultātus.

Masačūsetsas universitātes eksperte vērš uzmanību uz to, ka zāles ir pazīstamas kā GLP-1 receptoru agonisti, jo tās imitē hormonu organismā, kas pazīstams kā glikagonam līdzīgs peptīds 1.

Ģenētika, hormoni un smadzeņu enerģijas regulēšanas mainīgums var ietekmēt svaru un cilvēka reakciju uz zālēm. Medicīniskie stāvokļi, piemēram, miega apnoja, var novērst svara zudumu, kā arī daži izplatīti medikamenti, piemēram, antidepresanti, steroīdi un kontracepcijas līdzekļi.

Neraugoties uz šādiem brīdinājumiem, pacienti bieži vien ir satraukti, kad viņi saņem iknedēļas injekcijas, bet cipars uz svaru skalas nekustas. “Ar tik lielām cerībām var būt arī lielas vilšanās,” izdevums citē mediķus.

Šīs zāles parasti tiek parakstītas kopā ar ēšanas paradumu un dzīvesveida izmaiņām. Parasti dažu nedēļu laikā ir skaidrs, vai organisms reaģēs uz šiem medikamentiem, jo svara zudums parasti sākas uzreiz un turpinās, palielinoties devai, bet dažiem cilvēkiem tas vienkārši nenotiek. Citiem ir blakusparādības, piemēram, slikta dūša, vemšana un caureja, līdz ar to nākas cilvēkiem domāt par reālākiem tievēšanas veidiem – sportu, ēdienkarti un veselīgu dzīvesveidu.