Foto: Unsplash

Nevari piecelties no gultas, regulāri aizgulies? 3 pazīmes, ka tu guli par daudz Ieteikt







Dažiem miegs ir kā nenotverams zvērs, ko cenšas pievilināt ar aptumšojošām acu maskām, balto troksni un tumšām, aukstām istabām. Bet citiem tas ir tikpat vienkārši, kā aizvērt acis, un miegs ir klāt.

Reklāma Reklāma

Visiem zināms, ka pieaugušajiem būtu jāguļ no septiņām līdz deviņām stundām naktī, jo zinām, cik miegs svarīgs fiziskajai un garīgajai veselībai, tomēr – pastāv arī tāda lieta kā pārāk daudz miega. Miega eksperts mēģinās izskaidrot to, kāpēc jūs, iespējams, guļat par daudz, un ko jūs varat darīt, lai nodrošinātu sev labu miega režīmu, par to plašāk raksta izdevums Metro.