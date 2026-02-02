Ģimenes ārsts: Aukstums kavē imunitātes darbību un sašaurina asinsvadus 2
Kāpēc ziemā biežāk slimojam? Kā stiprināt imunitāti? Kādus medikamentus lietot, ja esi jau saslimis? Uz šiem jautājumiem TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidrojumu sniedz Skrides Sirds klīnikas ģimenes ārsts Gints Martinsons.
“Mēs nesaslimstam no aukstuma, bet aukstums ir tas faktors, kas ietekmē mūsu imunitāti. Sauss, auksts gaiss, kas it īpaši tagad ir apkures sezonā, izžāvē deguna, mutes, elpceļu gļotādu, un imunitātes šūnām, kas dzīvo gļotādā, ir grūtāk veikt savu darbu. Un attiecīgi tie vīrusi, kas iekļūst mums gļotādā, tie nokļūst citās šūnās, vairojas un izplatās. Un tad attīstās saaukstēšanās.
Aukstums kavē imunitātes darbību un sašaurina asinsvadus, līdz ar to risks saslimt ir augstāks,” skaidro ģimenes ārsts un piebilst, ka ziema, kā zināms, ir laiks, kad visi arī vairāk pulcējas iekštelpās, kas “palīdz” vīrusam atrast “adresātu”. Ko darīt? Kā sevi pasargāt un ko lietot, ja esi jau saslimis? “Pats labākais uztura bagātinātājs ir veselīgs uzturs, roku mazgāšana, 7-8 stundas miega, adekvāta fiziskā aktivitāte un D vitamīns,” uzskaita Martinsons. “Ir pierādīts, ka ziemas periodā mūsu platuma grādos D vitamīna trūkums ir īpaši jūtams, tāpēc nepieciešams to lietot. Turklāt svarīgi to darīt ēšanas laikā, jo šis vitamīns ir taukos šķīstošs.”
Ko dakteris saka par sasildīšanos aukstā laikā ar konjaciņu? “Ienākot iekštelpās, mājās no āra, tas var palīdzēt, bet to (dzert konjaku) noteikti nevajadzētu darīt ārā, izteiktos mīnusos, jo alkohols paplašina asisnsvadus, līdz ar to vēl vairāk zaudējam siltumu. Tāpēc, ja cilvēks izvēlas šādu ārstēšanās vai profilakses veidu, tad ieteicams to darīt tikai iekštelpās,” smaidot nosaka ārsts.
Savukārt uz vēl kāda skatītāja jautājumu, kā ģimenes ārsts vērtē Tamiflu, ko lieto gripas ārstēšanai, viņš atbild, ka medikaments ir visnotaļ labs, tikai būtiski to sākt lietot uzreiz. “Vismaz 48 stundu laikā no simptomu sākuma. Tad šis medikaments ir visefektīvākais un gripas slimošanas ilgumu var samazināt. Tamiflu var lietot arī profilaksei, lai nesaslimtu, ja ir bijis kontakts ar slimu cilvēku.”