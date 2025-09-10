Gribi stiprināt sirdi? Uzzini, kā pareizs ēšanas laiks un 6 pārtikas produkti var uzlabot sirds veselību 0
Jauns pētījums apstiprina, ka ēdienreižu laiks dienas gaitā var būtiski ietekmēt sirds un asinsvadu veselību. Izrādās, ka ne tikai tas, ko ēdam, bet arī tas, kad ēdam, var spēlēt izšķirošu lomu sirds veselības saglabāšanā.
Zinātnieki atzīst, ka jau iepriekš veiktie pētījumi ir likuši domāt, ka nakts maiņu darbs paaugstina iespējamību iedzīvoties dažādās sirds veselības problēmās.
Zinātnieki uzsver, ka maltīšu uzņemšana dienas laikā var palīdzēt mazināt sirds un asinsvadu slimību riskus. Pētījumā, kas publicēts žurnālā “Nature Communications”, tika iesaistīti 20 veseli brīvprātīgie, kuri divu nedēļu garumā atradās kontrolētā vidē, atdarinot nakts maiņu darbu – daļa no viņiem ēda naktī, bet otra daļa ēda pa dienu.
Pēc tam pētnieki vērtēja, kā ēdienreižu laiks ietekmē sirds slimību riska faktorus, tostarp veģetatīvās nervu sistēmas rādītājus, trombu veidošanās risku, kā arī asinsspiedienu.
Ņemot vērā šos atklājumus, dietologi un kardiologi iesaka konkrētus pārtikas produktus, kuri ir labvēlīgi mūsu sirds veselībai.
Lasis
Lasis ir bagāts ar omega-3 taukskābēm, kuras palīdz samazināt iekaisumu un ķermenī uzturēt veselīgu holesterīna līmeni. Lasi var cept cepeškrāsnī pievienojot citrona sulu vai pagatavot kopā ar garšaugiem.
Auzas
Otrs ieteikums ir auzas, tās satur kompleksos ogļhidrātus un šķīstošās šķiedrvielas, palīdzot uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un samazināt holesterīna līmeni. Auzu putra, piemēram, ar ogām ir vienkāršs un veselīgs risinājums, kuru ir vērts ieviest savā ikdienas ēdienkartē.
Zaļumi
Zaļumi, piemēram, kāposti un spināti, ir bagāti ar uztura nitrātiem un kāliju, tie uzlabo asins plūsmu, pazemina asinsspiedienu un palīdz līdzsvarot nātrija līmeni organismā. Tos ir viegli pievienot dažādiem ēdieniem, piemēram, zupām, sautējumiem vai kartupeļiem.
Olīveļļa
Vēl viens produkts, kurš pēc speciālistu domām var uzlabot sirds veselību ir olīveļļa. Olīveļļa satur mononepiesātinātos taukus un polifenolus, kas samazina oksidatīvo stresu un iekaisumus. Tā ir lieliska sastāvdaļa, kuru pievienot dārzeņiem un salātiem.
Tomāti
Tomāti ir likopēna (dabīgs antioksidants, kas piedod sarkano krāsu daudziem augļiem un dārzeņiem) avots, spēcīgs antioksidants, kas samazina iekaisumu un novērš holesterīna oksidēšanos. Gatavojot tomātus un lēni tos grauzdējot, kā arī pievienojot nedaudz olīveļļas vai iekļaujot tomātu pastu sautējumos, palielinās likopēna biopieejamība.
Piena produkti
Visbeidzot, fermentēti piena produkti, piemēram, jogurts un kefīrs, satur probiotikas, kas palīdz samazināt asinsspiedienu un hronisku iekaisumu. Tajos esošais K2 vitamīns novērš kalcija uzkrāšanos artēriju sienās. Vienkāršs, nesaldināts jogurts ir lieliski piemērots brokastīm un var kalpot arī kā skābā krējuma aizvietotājs.