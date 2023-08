Tomāti, gurķi, brokoļi – obligāti ēdiet tos katru dienu! Kardiologs iesaka produktus, kas palīdzēs izvairīties no onkoloģiskām kaitēm Ieteikt







Nosaucot produktus, kurus cilvēki nedrīkst lietot uzturā vispār (kartupeļi frī, nageti, enerģijas un saldinātie dzērieni, trekna gaļa un desu izstrādājumi) un par kuriem būtu vispār jāaizmirst, vai tikai lielas kāres gadījumā – ne biežāk kā reizi gadā tos pagaršot, Andris Skride, kardiologs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” piedāvā atklāt arī tās lietas, kuras varam lietot bez bažām un tās cilvēka organismam nāks tikai par labu.

Kā pirmo, kas būtu jāpatērē pat vairumā, it īpaši tagad – sezonas pilnbriedā – tie ir tomāti! Arī gurķi un brokoļi. Šie ir tie dārzeņi, kurus kardiologs iesaka ēst katru dienu.

Olīveļļa – katru dienu vismaz 5-10ml, lietojot salātos, zivs, pankūku cepšanā. Mīts ir, ka olīveļļu nelieto cepot, būtiskākais ir nepārsniegt 180-200 grādu karstumu, kad jebkura eļļa pārvēršas transtaukskābēs, brīdina kardiologs.

Katru dienu vajadzētu arī ēst zivis, sākot no reņģēm, līdakām, asariem.

“Pupiņas, zirņi – jebkuri pākšaugi. Pilngraudu produkti. Ja maizi ēdam, tad tikai pilngraudu! Rieksti,” uzskaita Skride, kas ir tie produkti, kurus cilvēks droši var patērēt ikdienā, nenodarot pāri savam organismam.

Visas augstāk minētās lietas kardiologs iesaka lietot uzturā katru dienu. Ko tās labu dara – palīdz izsargāties no dažādām onkoloģiskām saslimšanām, arī no sirds un asinsvadu saslimšanām. Tiesa gan Skride vērš uzmanību uz to, ka medikamentus, ja tie ir vajadzīgi, dārzeņi neaizstās.