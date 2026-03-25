Pavasaris daudziem cilvēkiem nozīmē ne tikai siltāku laiku un dabas atmodu, bet arī alerģiju sezonu. Ziedputekšņi gaisā var izraisīt šķaudīšanu, acu asarošanu un citus siena drudža simptomus. Taču ārsti un pētījumi liecina, ka putekšņu sezona var ietekmēt arī migrēnu. Lai gan paši ziedputekšņi parasti tieši migrēnu neizraisa, organisma reakcija uz alergēniem var palielināt migrēnas lēkmju risku vai padarīt tās smagākas.
Vienā pētījumā migrēna tika konstatēta aptuveni 37 % cilvēku ar alerģijām, kamēr starp cilvēkiem bez alerģijām šis rādītājs bija tikai ap 5 %. Arī pacientiem ar alerģisku rinītu jeb siena drudzi migrēnas lēkmes var būt biežākas un izteiktākas, īpaši pavasarī un rudenī, kad gaisā ir visvairāk putekšņu.
Turklāt alerģijas bieži izraisa deguna un deguna blakusdobumu iekaisumu, kas rada spiediena sajūtu galvas rajonā un var pastiprināt galvassāpes. Svarīga loma ir arī miega kvalitātei – alerģijas simptomi nereti traucē normālu miegu, bet miega trūkums ir viens no zināmajiem migrēnas izraisītājiem.
Speciālisti uzsver, ka migrēna ir daudzfaktoru slimība, un katram pacientam tās cēloņi var būt atšķirīgi. Putekšņi paši par sevi migrēnu parasti neizraisa, taču tie var palielināt lēkmju biežumu cilvēkiem, kuriem jau ir nosliece uz šo slimību. Tāpēc pavasarī migrēnas lēkmes biežāk var saasināties cilvēkiem ar sezonālām alerģijām, astmu vai hronisku deguna gļotādas iekaisumu.
Kopumā pētījumi un ārstu novērojumi liecina, ka alerģiju sezona var būt viens no faktoriem, kas ietekmē migrēnas norisi. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri cieš gan no migrēnas, gan no sezonālām alerģijām, pavasarī ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību simptomiem un savlaicīgi konsultēties ar ārstu par iespējamiem risinājumiem.
Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!