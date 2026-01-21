Migrēna ir hroniska slimība, kas nereti smagākos pacientus paņem savā varā, vairāk vai mazāk diktējot ikdienas ritmu. Ja sākas lēkme, pārējā pasaule apstājas. LA.LV turpina 2025. gadā aizsākto rakstu sēriju, šķetinot sarežģītākos jautājumus par dzīvi ar migrēnu. Lūk, lasītājas Natālijas jautājums.
“Ar migrēnu dzīvoju jau daudzus gadus, un tā sen vairs nav tikai “galvassāpes”. Tā ir kļuvusi par pastāvīgu fonu manai ikdienai – plānojot darbu, tikšanās, atpūtu vai pat vienkāršas ģimenes aktivitātes, vienmēr prātā ir jautājums, vai šodien vai rīt nebūs lēkme. Darbā migrēna nozīmē kavētus termiņus, koncentrēšanās grūtības un vainas sajūtu kolēģu priekšā, bet ģimenē – atcelta dzimšanas dienas, klusākas dienas, kad bērnus un vīru aizmirstu un sajūtu, ka ne vienmēr spēju būt tik klātesoša, cik gribētos.
Ilgstoša dzīvošana ar migrēnu nogurdina ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Pastāvīgā piesardzība, bailes no nākamās lēkmes un nepieciešamība pielāgoties slimībai ietekmē pašsajūtu, attiecības un dzīves kvalitāti kopumā. Reizēm šķiet, ka migrēna nosaka manus noteikumus, nevis es savējos. Tāpēc vēlos uzdot vienkāršu, bet ļoti svarīgu jautājumu: vai migrēnu ir iespējams izārstēt uz visiem laikiem, vai arī mērķis ir tikai iemācīties ar to sadzīvot?” jautā Natālija.
“Migrēnu izārstēt nav iespējams, jo tā tiek uzskatīta par nervu un asinsvadu darbības traucējumu ķermenī. Migrēnu var efektīvi kontrolēt- nosakot diagnozi to ir iespējams “apārstēt”, lai lēkmes piemeklētu pacientu retāk. Migrēna var krasi samazināties un izust uz laiku, lai atkal atgrieztos.Visbiežākie gadījumi, kad mainās migrēnas raksturs ir menopauzes periods sievietēm vai arī bērna ieņemšanas vai pēcdzemdību periodā migrēnas lēkmju skaits var samazināties,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
