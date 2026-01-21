Vai migrēnu ir iespējams kādreiz izārstēt uz visiem laikiem? 0
Krista Draveniece

Foto: Pexels.com
Krista Draveniece
22:45, 21. janvāris 2026
Veselam Ārstēšana

Migrēna ir hroniska slimība, kas nereti smagākos pacientus paņem savā varā, vairāk vai mazāk diktējot ikdienas ritmu. Ja sākas lēkme, pārējā pasaule apstājas. LA.LV turpina 2025. gadā aizsākto rakstu sēriju, šķetinot sarežģītākos jautājumus par dzīvi ar migrēnu. Lūk, lasītājas Natālijas jautājums.

Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
Ja izcelsies Trešais pasaules karš pret Krieviju, šeit, Eiropā, konfiscēs pilsoņu īpašumus 59
Lasīt citas ziņas

“Ar migrēnu dzīvoju jau daudzus gadus, un tā sen vairs nav tikai “galvassāpes”. Tā ir kļuvusi par pastāvīgu fonu manai ikdienai – plānojot darbu, tikšanās, atpūtu vai pat vienkāršas ģimenes aktivitātes, vienmēr prātā ir jautājums, vai šodien vai rīt nebūs lēkme. Darbā migrēna nozīmē kavētus termiņus, koncentrēšanās grūtības un vainas sajūtu kolēģu priekšā, bet ģimenē – atcelta dzimšanas dienas, klusākas dienas, kad bērnus un vīru aizmirstu un sajūtu, ka ne vienmēr spēju būt tik klātesoša, cik gribētos.

Ilgstoša dzīvošana ar migrēnu nogurdina ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Pastāvīgā piesardzība, bailes no nākamās lēkmes un nepieciešamība pielāgoties slimībai ietekmē pašsajūtu, attiecības un dzīves kvalitāti kopumā. Reizēm šķiet, ka migrēna nosaka manus noteikumus, nevis es savējos. Tāpēc vēlos uzdot vienkāršu, bet ļoti svarīgu jautājumu: vai migrēnu ir iespējams izārstēt uz visiem laikiem, vai arī mērķis ir tikai iemācīties ar to sadzīvot?” jautā Natālija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mamikins rosina vērst “Orešņik” raķetes pret Latviju: “Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un jāvēro”
Pašvaldības policija Mežaparkā ierodas uz ugunsgrēka izsaukumu, taču pagrabā atklāj ko interesantu
Karostā kāds zēns ielūzt ledū: viņam palīgā steidz drosmīgi draugi un pašvaldības policisti

“Migrēnu izārstēt nav iespējams, jo tā tiek uzskatīta par nervu un asinsvadu darbības traucējumu ķermenī. Migrēnu var efektīvi kontrolēt- nosakot diagnozi to ir iespējams “apārstēt”, lai lēkmes piemeklētu pacientu retāk. Migrēna var krasi samazināties un izust uz laiku, lai atkal atgrieztos.Visbiežākie gadījumi, kad mainās migrēnas raksturs ir menopauzes periods sievietēm vai arī bērna ieņemšanas vai pēcdzemdību periodā migrēnas lēkmju skaits var samazināties,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.

Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Sieviete, vīrietis, biroja darbinieks, pedants? Vai pastāv “klasiskais” migrēnas slimnieks
atšķirt migrēnu no parastām galvassāpēm?
Veselam
Vai ir ir kādi dabas līdzekļi, kas palīdz pret migrēnu, ja medikamenti nestrādā vai nevēlos tos lietot?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.