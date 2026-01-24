Kādā vecumā visbiežāk migrēna parādās pirmo reizi? 0
Migrēna daudziem asociējas ar hronisku slimību, par kuru cilvēki runā jau pēc gadiem ilgas pieredzes. Taču viss sākas ar pirmo reizi – brīdi, kas bieži ir ne tikai sāpīgs, bet arī dziļi biedējošs.

Pēkšņas, neparasti spēcīgas galvassāpes, redzes traucējumi, slikta dūša, jutība pret gaismu vai skaņu var radīt sajūtu, ka ar ķermeni notiek kaut kas nopietns un nekontrolējams. Daudzi tajā brīdī baidās ne tik daudz no sāpēm, cik no neziņas – vai tas ir kas pārejošs, vai arī sākums ilgstošai slimībai.

Tieši pirmā migrēnas lēkme nereti kļūst par robežu, pēc kuras cilvēks sāk citādi uztvert savu veselību un ķermeņa signālus. Migrēna nav tikai medicīnisks termins – tā ir pieredze, kas pirmajā reizē var satricināt, mulsināt un atstāt paliekošu emocionālu nospiedumu, liekot meklēt atbildes un drošības sajūtu.

LA.LV publicē lasītāju jautājumus par dzīvi ar migrēnu un meklē atbildes kopā. Šoreiz Kalvis jautā: “Vai ir kāds vecums, kurā visbiežāk migrēnas mēdz parādīties pirmo reizi? Man ir aizdomas, ka dēlam pamatskolā varētu būt sākušās migrēnas, bet neesmu pārliecināts. Vizīte pie ārsta ir pieteikta!”

“Visbiežāk pēc sava novērojuma varu minēt, ka migrēna parādās bērniem visspilgtāk uzsākot skolas gaitas 7 gadu vecumā.

Es to raksturoju ar to, ka parādās pienākumi, jādodas uz skolu un pulciņiem, parādās jauni stresa iemesli – skolasbiedru un skolotāju attieksme.

Protams, sāpes var parādīties arī agrāk, no LGPB puses pacienti minējuši arī par sāpēm bērniem 4 gadu vecumā un dodas apmeklēt bērnu neirologu,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.

Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!

