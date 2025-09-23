ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: EPA/SCANPIX

PVO atbild uz Trampa pausto par paracetamola ietekmi uz grūtniecību un autismu 0

LA.LV
21:12, 23. septembris 2025
Veselam Ārstēšana

Pasaules Veselības organizācija ir noliegusi ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumus, ka sievietes, kas grūtniecības laikā lieto paracetamolu un vakcinē bērnus, varētu izraisīt bērnam autismu, ziņo Reuters.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
5 zodiaka zīmes šonedēļ pamanīs dīvainas sakritības – neatstāj tās bez ievērības!
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis
Lasīt citas ziņas

PVO pārstāvis otrdien paziņoja, ka pierādījumi par saikni starp paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un autismu joprojām ir nepārliecinoši un ka dzīvību glābjošo vakcīnu vērtība nav apšaubāma.

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien nāca klajā ar kādu skaļu paziņojumu – viņš saistīja autismu ar bērnu vakcīnu lietošanu un populārā pretsāpju līdzekļa Tylenol (paracetamola) lietošanu grūtniecēm, izceļot apgalvojumus, kurus zinātniskie pierādījumi neatbalsta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. “Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma!” Kārlis Būmeistars jeb Kaža komentē “ņemšanos” ap dziesmu “Alumīnija cūka”
Krievijā padziļinās degvielas krīze; nākas slēgt degvielas uzpildes stacijas
VIDEO. Auto notriekta stirna mokās ceļmalā. Kāpēc neviens dienests dzīvnieku neglābj?

“Pierādījumi joprojām ir nepārliecinoši,” PVO pārstāvis Tariks Jašarevičs sacīja preses brīfingā Ženēvā, atbildot uz jautājumu par iespējamo saikni starp paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un autismu. “Mēs zinām, ka vakcīnas neizraisa autismu. Vakcīnas, kā es teicu, glābj neskaitāmas dzīvības. Tātad zinātne to ir pierādījusi, un šīs lietas patiešām nav jāapšauba,” viņš piebilda.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Nekādi joki – Tramps brauc! Ņujorkas policija aptur Makrona autokolonnu; viņš spiests paveikt ko netipisku
Kokteilis
VIDEO. FOTO. Viņi atkal ir kopā?! Masks un Tramps pirmo reizi pēc strīdiem pamanīti sarunājamies
Tramps publiski dod solījumu Baltijas valstīm. Cik ļoti var ticēt viņa vārdam?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.