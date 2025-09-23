PVO atbild uz Trampa pausto par paracetamola ietekmi uz grūtniecību un autismu 0
Pasaules Veselības organizācija ir noliegusi ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumus, ka sievietes, kas grūtniecības laikā lieto paracetamolu un vakcinē bērnus, varētu izraisīt bērnam autismu, ziņo Reuters.
PVO pārstāvis otrdien paziņoja, ka pierādījumi par saikni starp paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un autismu joprojām ir nepārliecinoši un ka dzīvību glābjošo vakcīnu vērtība nav apšaubāma.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien nāca klajā ar kādu skaļu paziņojumu – viņš saistīja autismu ar bērnu vakcīnu lietošanu un populārā pretsāpju līdzekļa Tylenol (paracetamola) lietošanu grūtniecēm, izceļot apgalvojumus, kurus zinātniskie pierādījumi neatbalsta.
“Pierādījumi joprojām ir nepārliecinoši,” PVO pārstāvis Tariks Jašarevičs sacīja preses brīfingā Ženēvā, atbildot uz jautājumu par iespējamo saikni starp paracetamola lietošanu grūtniecības laikā un autismu. “Mēs zinām, ka vakcīnas neizraisa autismu. Vakcīnas, kā es teicu, glābj neskaitāmas dzīvības. Tātad zinātne to ir pierādījusi, un šīs lietas patiešām nav jāapšauba,” viņš piebilda.