Bezmiegs, karstuma viļņi, nogurums – kā to visu izturēt? Padomi mierīgākai pārejai perimenopauzē
Perimenopauze ir periods, kad sievietes organisms sāk pakāpeniski pielāgoties hormonālajām izmaiņām, kas ved uz menopauzi. Šajā laikā bieži parādās karstuma viļņi, miega traucējumi, garastāvokļa svārstības un nogurums. Lai šīs pārmaiņas padarītu vieglāk pārvaldāmas un saglabātu enerģiju, labu garastāvokli un vispārējo veselību, ir vērts sagatavoties gan fiziski, gan psiholoģiski.
Kā sagatavoties fiziski, lai mazinātu simptomus un padarītu pāreju uz menopauzi mierīgāku?
1. Uzturi ķermenī pietiekamu šķidruma daudzumu un ierobežo alkoholu
Vai zināji, ka mūsu smadzenes sastāv no aptuveni 75% ūdens? Pietiekams šķidruma daudzums ir būtisks vispārējai veselībai un palīdz uzturēt smadzeņu funkcijas. Dehidratācija var izraisīt galvassāpes, reiboni un koncentrēšanās grūtības, kas perimenopauzes laikā var pasliktināties hormonālo svārstību dēļ.
Ir svarīgi ūdeni dzert regulāri, bet ne pārmērīgi. Ieklausies savās slāpēs un dzer dienas laikā pietiekami. Precīzs ūdens daudzums atkarīgs no ķermeņa svara, aktivitātēm un citām individuālām īpatnībām.
Alkohols var pasliktināt perimenopauzes simptomus, piemēram, karstuma viļņus un miega traucējumus. Tas arī dehidratē un var traucēt hormonu līdzsvaru. Tādēļ ūdens dzeršana un alkohola lietošanas ierobežošana palīdz saglabāt labu pašsajūtu šajā periodā.