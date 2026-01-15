Foto: Pexels

Bezmiegs, karstuma viļņi, nogurums – kā to visu izturēt? Padomi mierīgākai pārejai perimenopauzē 0

Veselam.lv
18:02, 15. janvāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Perimenopauze ir periods, kad sievietes organisms sāk pakāpeniski pielāgoties hormonālajām izmaiņām, kas ved uz menopauzi. Šajā laikā bieži parādās karstuma viļņi, miega traucējumi, garastāvokļa svārstības un nogurums. Lai šīs pārmaiņas padarītu vieglāk pārvaldāmas un saglabātu enerģiju, labu garastāvokli un vispārējo veselību, ir vērts sagatavoties gan fiziski, gan psiholoģiski.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freiberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Lasīt citas ziņas

Kā sagatavoties fiziski, lai mazinātu simptomus un padarītu pāreju uz menopauzi mierīgāku?

1. Uzturi ķermenī pietiekamu šķidruma daudzumu un ierobežo alkoholu

CITI ŠOBRĪD LASA
Nav variantu – būs jāaizņemas! Kā Rīga plāno glābt Vanšu tiltu?
“Mana pasaule ir izpostīta.” Nošauto suņu saimnieks Modris pieņēmis sāpīgu lēmumu
“Es nevaru tam noticēt.” Skotijā nežēlīgi nogalināts Latvijas pilsonis

Vai zināji, ka mūsu smadzenes sastāv no aptuveni 75% ūdens? Pietiekams šķidruma daudzums ir būtisks vispārējai veselībai un palīdz uzturēt smadzeņu funkcijas. Dehidratācija var izraisīt galvassāpes, reiboni un koncentrēšanās grūtības, kas perimenopauzes laikā var pasliktināties hormonālo svārstību dēļ.

Ir svarīgi ūdeni dzert regulāri, bet ne pārmērīgi. Ieklausies savās slāpēs un dzer dienas laikā pietiekami. Precīzs ūdens daudzums atkarīgs no ķermeņa svara, aktivitātēm un citām individuālām īpatnībām.

Alkohols var pasliktināt perimenopauzes simptomus, piemēram, karstuma viļņus un miega traucējumus. Tas arī dehidratē un var traucēt hormonu līdzsvaru. Tādēļ ūdens dzeršana un alkohola lietošanas ierobežošana palīdz saglabāt labu pašsajūtu šajā periodā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Organizācijas brīdina: Rosinātās izmaiņas Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā ir pretrunā cilvēktiesībām, medicīnas ētikai un zinātniskajai loģikai
VIDEO. Pirmajā vietā ir krūtis! Viena no labākajām un vērtīgākajām reklāmām, kāda Latvijā redzēta!
Veselam
Nespied!!! 5 izplatītākās kļūdas, ko sievietes pieļauj urinējot
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.