5 pārtikas produkti, kas palīdzēs atvieglot nepatīkamos simptomus menopauzes laikā 0
Menopauze un tās priekšvēstnese – perimenopauze, sievietēm var sākt sagādāt diskomfortu pat jau pēc 30 gadu vecuma. Karstuma viļņi, miega traucējumi, svīšana naktīs, garastāvokļa svārstības, šie ir tikai daži no simptomiem, kas var ietekmēt dzīves kvalitāti. Labā ziņa? Pareizi izvēlēts uzturs var būt nozīmīgs atbalsts sievietes veselībai šajā pārmaiņu laikā.
Lūk, pieci produkti, kas īpaši izceļas ar savām īpašībām menopauzes atvieglošanā.