Kas izraisa migrēnu?
17. novembris 2025
Migrēna reti rodas bez iemesla – aiz katras lēkmes slēpjas kāds trigeris jeb izraisītājs, kas ierosina sāpju mehānismu smadzenēs. Tie var būt gan ārēji, gan iekšēji faktori, un katram cilvēkam tie atšķiras.

Tieši šī individuālā daba padara migrēnas izpratni un kontroli tik sarežģītu. Lai gan izraisītājus ne vienmēr ir viegli noteikt, to atpazīšana ir būtisks solis ceļā uz labāku pašsajūtu un dzīves kvalitāti.

Cilvēki, kuri spēj izsekot savām migrēnas epizodēm un saskatīt saistību ar noteiktiem apstākļiem, bieži panāk būtisku uzlabojumu bez medikamentiem. Trigeru apzināšanās palīdz gan ārstiem, gan pacientiem izprast slimības gaitu un pielāgot ārstēšanu individuāli.

Migrēna nav nejaušs notikums – tā ir organisma reakcija uz kairinājumu, ko ir iespējams saprast un līdz ar to arī mazināt. Tāpēc izraisītāju izpēte kļūst par vienu no svarīgākajiem posmiem ceļā uz migrēnas pārvaldību. Par migrēnas izraisītājiem pie LA.LV vērsies lasītājs Mārtiņš, kurš ar migrēnu sadzīvo salīdzinoši nesen, tikai 3 gadus.

Mārtiņš jautā: “Kādi ir migrēnas trigeri?”

Atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe: “Migrēnas trigeri ir ļoti daudzi- gaisma (Saule, nakts apgaisojums uz ielām, pretīmbraucošās mašīnas tumsas laikā,koncerta vietu zāles apgaismojums,disko zāles.

1. Skaņa-pārāk spalga, skaļa skaņa provocē migrēnu.

2. Smaržas- izteiktas parfimērijas smaržas apkārtējiem, tīrīšanas līdzekļi sadzīvē, ēdiena gatavošanas smarža,tabakas dūmi, deguma smarža, alkohols, pārtikas produkti,kā ķiploki, sīpoli, karijs u.c.

3. Alerģijas- ziedputekšņi un graudzāles.

4. Pārtikas produkti- alkohols- alus un sarkanvīns,kafija, marinēti produkti, veci sieri, šokolāde,ātrās ēdināšanas ēdiens, rieksti, banāni, citrusaugļi, žāvētie augļi,glutēns, salami, bekons, maize, olīve, piena produktu, auksts ēdiens un dzērieni.

5. Augstums vai laikapstākļu maiņas- zemes spiediens, straujas izmaiņas, kā vētras, stiprs vējš, stiprs lietus, zibens, mēness fāzes.

6. Hormonālās izmaiņas- grūtniecība, hormonālie preparāti.

7. Stress, pārslodze, miega trūkums, dienas ritma izjaukšana, dehidrācija, izlaista ēdienreize, fizisks pārgurums.

8. Senas traumas, galvas traumas, kas ir bijušas.”

Vai tev ir jautājums par migrēnu? Droši raksti man uz [email protected].

