Esi uzmanīgs! Rīta erekcijas trūkums var liecināt par kādu nopietnu slimību
Erekcija nav tikai seksuālās veselības jautājums – tā ir arī svarīgs asinsvadu veselības rādītājs. Ārsti uzsver, ka problēmas ar erekciju nereti parādās 3 līdz 5 gadus pirms pirmajiem sirds slimību, diabēta vai pat insulta simptomiem.
Par šo tēmu plaši diskutēts pēc tam, kad veselības entuziasts un miljardieris Braiens Džonsons publiski atklāja, ka regulāri seko līdzi rīta erekciju biežumam.
Kāpēc rīta erekcija ir svarīga?
Medicīnā nakts un rīta erekciju sauc par normālu fizioloģisku procesu. Noteiktās miega fāzēs nervu sistēmas daļas, kas regulē asinsriti, darbojas citādi, un dzimumloceklī ieplūst vairāk asiņu. Rezultātā lielākajai daļai vīriešu naktī novērojamas trīs līdz piecas erekcijas, kas katra ilgst aptuveni 10 līdz 30 minūtes.
Ja šādu erekciju kļūst mazāk vai tās zaudē stingrību, tas var būt pirmais signāls par traucētu asinsriti.
Urologi uzsver, ka vesela erekcija liecina par labu miegu, sabalansētu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm. Savukārt slikta erekcijas funkcija bieži ir slēptas veselības problēmas pazīme.
Viņi piebilst, ka erekcijas traucējumi parasti nerodas pēkšņi – stingrība pakāpeniski samazinās vairāku gadu laikā, un tas ir brīdis, kad jāmeklē palīdzība.
Kas ir erektilā disfunkcija?
Erektilā disfunkcija (ED) ir nespēja sasniegt vai uzturēt pietiekamu erekciju pilnvērtīgam dzimumaktam. Ar šo problēmu dzīves laikā saskaras aptuveni puse vīriešu vecumā no 40 līdz 70 gadiem, un risks ar gadiem pieaug.
Tomēr būtiski – tā nav tikai vecāku vīriešu problēma. Pētījumi ASV rāda, ka arī 18 līdz 34 gadu vecuma grupā erekcijas traucējumi ir biežāki, nekā paši vīrieši domā.
Daudzi uzskata, ka ED nozīmē pilnīgu nespēju panākt erekciju. Patiesībā agrīna pazīme var būt vienkārši mazāka stingrība vai īsāks erekcijas ilgums.
Kādas slimības var slēpties aiz šīs problēmas?
Ārsti brīdina – bieži vien erekcijas traucējumi ir tikai simptoms nopietnākām saslimšanām:
paaugstināts holesterīna līmenis, kas veicina asinsvadu nosprostošanos;
augsts asinsspiediens, kas bojā asinsvadu sieniņas;
cukura diabēts – līdz pat trim ceturtdaļām diabēta pacientu dzīves laikā saskaras ar ED;
aptaukošanās, kas ietekmē hormonu līdzsvaru un asinsvadu veselību;
sirds un asinsvadu slimības.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.