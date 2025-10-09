Tā nu ir klāt! Reģistrēti šosezon pirmie gripas slimnieki – tā skārusi trīs pilsētas 0
Reģistrējot šosezon pirmos septiņus gripas slimniekus, gripas izplatība aizvadītajā nedēļā bijusi zemā līmenī, savukārt apstiprināto Covid-19 vīrusa paraugu skaits nedaudz palielinājies, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Gripas monitoringā iesaistītajās ambulatorās aprūpes iestādēs gripa klīniski noteikta septiņiem pacientiem, kas veido 9,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā iepriekšējā sezonā attiecīgajā periodā.
Pieci gripas gadījumi reģistrēti Rīgā, pa vienam – Jelgavā un Daugavpilī.
Tikmēr Covid-19 vīrusa paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājies – no 8,9% līdz 11,4%.
Slimnīcās stacionēti 36 jauni pacienti ar Covid-19 infekciju, un kopā ārstējušies 75 pacienti. Reģistrēti arī desmit nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Kopējā akūtu elpceļu infekciju izplatība Latvijā joprojām ir zema. Monitoringā 44 ģimenes ārstu praksēs pacientu īpatsvars ar akūtu elpceļu infekcijas simptomiem veidoja 18% no kopējā ambulatorajās iestādēs vērsušos pacientu skaita.
Ar citām elpceļu infekcijām nedēļas laikā kopā vērsušies 856 pacienti. Pneimoniju gadījumā ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 30 pacienti – aptuveni divreiz mazāk nekā pērn, norāda SPKC.
Desmit monitoringa slimnīcās smagu akūtu respiratoru infekciju gadījumos stacionēti 135 pacienti – 3,2% no kopējā stacionēto pacientu skaita. Salīdzinoši pērn šajā pašā laikā šis rādītājs bija 4,4%.
Lielākā daļa – 43% pacientu – bija vecumā no 65 gadiem un vecāki. Savukārt vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem pacientu skaits sasniedza 33%.
Aizvadītajā nedēļā stacionāros 186 pacienti tika testēti uz gripu, un vienā gadījumā tā tika apstiprināta, savukārt 298 pacienti tika testēti uz Covid-19, no kuriem tas atklāts 23 paraugos. Tāpat arī 38 pacienti tika testēti uz respiratori sincitiālo vīrusu, kas apstiprināts vienā gadījumā.
Vispārējās izglītības iestādes no 29.septembra līdz 5.oktobrim apmeklēja vidēji 93,1% skolēnu, kas ir par 3,1% vairāk nekā vidējais rādītājs atbilstošā laika periodā iepriekšējā sezonā, kas bija 90%. Zemākais apmeklējums reģistrēts Rēzeknē – 82,5%. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes tajā pašā laikā apmeklējuši vidēji 70,7% bērnu, kas ir aptuveni tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Zemākais apmeklējums – 55,1% – reģistrēts Jēkabpils novadā.
Kā vēstīts, SPKC aicina iedzīvotājus apsvērt un plānot vakcināciju pret gripu, uzsverot, ka labākais laiks vakcinēties pret gripu ir oktobra beigās vai novembra sākumā. To ieteicams darīt, lai līdz gripas epidēmijas pacēlumam būtu izveidojusies aizsardzība un tā saglabātos visā gripas aktivitātes laikā, pauž SPKC.