Mūsdienu cilvēkam arvien biežāk rodas sajūta, ka migrēna kļūst par teju ikdienas parādību – ne tikai pašam, bet arī apkārtējiem. Lai gan statistika rāda, ka slimības izplatība procentuāli nav dramatiski pieaugusi, realitātē migrēna šķiet daudz biežāka, un tam ir vairāki iemesli, kas cieši saistīti ar mūsdienu dzīvesveidu.
Viens no galvenajiem faktoriem ir pieaugošais stress. Straujais dzīves ritms, pastāvīgā pieejamība darbam un informācijas pārslodze rada ilgstošu spriedzi, kas ir viens no zināmākajiem migrēnas izraisītājiem. Cilvēki arvien retāk pilnvērtīgi atpūšas, bet nervu sistēma pastāvīgi atrodas paaugstinātā gatavības režīmā.
Lielu lomu spēlē arī tehnoloģijas. Ekrāni – telefoni, datori un televizori – kļuvuši par neatņemamu ikdienas daļu, un ilgstoša skatīšanās tajos var provocēt galvassāpes. Zilā gaisma, acu nogurums un samazināta mirkšķināšana rada papildu slodzi gan redzei, gan smadzenēm, kas jutīgākiem cilvēkiem var izraisīt migrēnas lēkmes.
Ne mazāk svarīgs ir miega režīms. Neregulārs miegs, vēla gulētiešana un nepietiekams atpūtas laiks izjauc organisma ritmu. Paradoksāli, bet migrēnu var izraisīt gan miega trūkums, gan arī pārāk ilga gulēšana, kas bieži notiek brīvdienās.
Arī uzturs mūsdienās ir kļuvis par būtisku faktoru. Neregulāras ēdienreizes, ātrās uzkodas, kofeīns un pārstrādāti produkti var ietekmēt galvassāpju biežumu. Turklāt cilvēki bieži izlaiž ēdienreizes vai ēd steigā, kas vēl vairāk destabilizē organismu.
Svarīgs aspekts ir arī tas, ka par migrēnu šodien runā daudz vairāk nekā agrāk. Cilvēki labāk atpazīst simptomus un biežāk meklē palīdzību, tāpēc rodas iespaids, ka slimība izplatās straujāk. Patiesībā tā vienkārši kļuvusi redzamāka.
Tādējādi migrēna mūsdienās nav tikai medicīniska problēma – tā lielā mērā ir arī dzīvesveida sekas. Un, lai gan tā var šķist arvien izplatītāka, būtībā tā atspoguļo to, kā dzīvojam šodien.