Migrēna ir slimība, kuras lēkmes var ietekmēt dažādi ikdienas ieradumi, tostarp uzturs, miegs un dzīvesveids. Daudzi migrēnas pacienti pamana, ka noteikti faktori var izraisīt vai pastiprināt galvassāpes, taču ne vienmēr ir skaidrs, kuri no tiem patiešām spēlē nozīmīgu lomu.
Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir par alkohola lietošanu un smēķēšanu – vai šie ieradumi var provocēt migrēnas lēkmes vai padarīt tās smagākas? Tā kā migrēna katram cilvēkam izpaužas atšķirīgi, arī atbildes uz šo jautājumu nav viennozīmīgas, tomēr ārsti un pētījumi sniedz arvien vairāk informācijas par šo saistību.
Juris jautā: “Vai alkohola lietošanai un smēķēšanai ir kāda ietekme uz migrēnu?”
“Migrēnas liels ierosinātājs ir vīns un alus, protams, visa veida alkohola vielu lietošana ietekmē migrēnu. Iedzerot alkoholu pacienta asinsvadi paplašinās, kas ir visbiežākais iemesls migrēnai. Alkohols var traucēt miega kvalitāti, kas ir svarīgs faktors.
Migrēna pēc alkohola lietošanas parādās dažu stundu laikā vai nākamajā dienā.
Migrēnas pacientam ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, lai mazinātu lēkmju skaitu un stiprumu. Visbiežāk migrēnas pacienti pazīstot sevi un migrēnu, nelieto alkoholu vai lieto ļoti maz,” atbild