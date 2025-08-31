#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Mosties noguris? Izmēģini šos 5 rīta paņēmienus, lai diena vienmēr būtu izdevusies! 0

LA.LV
10:13, 31. augusts 2025
Veselam Dzīvesveids

Būsim godīgi – dzīve nav vienmēr saulaina un rožaina. Taču galu galā katrs no mums ir atbildīgs par to, kā mēs uztveram dzīvi un kā reaģējam uz notiekošo — un tas viss sākas ar rīta rutīnu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Daudziem no mums rīti var būt īsts haoss — mēs mostamies no modinātāja skaņas un uzreiz metāmies iekšā stresa pilnā darbu sarakstā. Varbūt arī pirmais, ko darām, ir viedtālruņa paķeršana un bezmērķīga ritināšana cauri ziņām, kas nereti ir satraucošas. Un tad vēl skriešana, lai paspētu sagatavoties dienai.

Šeit nāk talkā rīta garastāvokļa uzlabošanas padomi – veltot tikai dažas minūtes sev, lai nomierinātos un ieviestu mazliet miera, tu vari uzstādīt dienas toni mierīgākam, līdzsvarotākam un pozitīvākam sākumam, ziņo Fit on App.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Viņš nodzīvoja līdz 105 gadu vecumam: japāņu ārsta 7 ilgmūžības noslēpumi
Veselam
Arvien vairāk pieaugušo domā, ka viņiem ir autisms. Sabiedrība kļūt izglītotāka vai to pārņem hipohondrija?
Ilgmūžības eksperti dalījušies ar pavisam vienkāršu rīta rutīnu, kas palīdzēs nodzīvot līdz 100 gadu vecumam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.