Mosties noguris? Izmēģini šos 5 rīta paņēmienus, lai diena vienmēr būtu izdevusies! 0
Būsim godīgi – dzīve nav vienmēr saulaina un rožaina. Taču galu galā katrs no mums ir atbildīgs par to, kā mēs uztveram dzīvi un kā reaģējam uz notiekošo — un tas viss sākas ar rīta rutīnu.
Daudziem no mums rīti var būt īsts haoss — mēs mostamies no modinātāja skaņas un uzreiz metāmies iekšā stresa pilnā darbu sarakstā. Varbūt arī pirmais, ko darām, ir viedtālruņa paķeršana un bezmērķīga ritināšana cauri ziņām, kas nereti ir satraucošas. Un tad vēl skriešana, lai paspētu sagatavoties dienai.
Šeit nāk talkā rīta garastāvokļa uzlabošanas padomi – veltot tikai dažas minūtes sev, lai nomierinātos un ieviestu mazliet miera, tu vari uzstādīt dienas toni mierīgākam, līdzsvarotākam un pozitīvākam sākumam, ziņo Fit on App.