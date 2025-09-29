Nevainīgs ieradums, kas var novest pie acu infekcijas vai pat pilnīga redzes zuduma 0
Ikdienas ieradumi dažkārt var radīt nopietnas veselības problēmas, par kurām cilvēki pat nenojauš. Acu eksperti brīdina – viens no visbiežāk sastopamajiem riskiem saistīts ar kontaktlēcām un ūdeni. Pat īslaicīga iešana dušā ar kontaktlēcām var radīt nopietnas acu veselības problēmas, tostarp infekcijas un redzes traucējumus.
Eksperti uzsver, ka jebkurš kontakts ar ūdeni, pat ar krāna ūdeni dušā, baseinā, jūrā vai burbuļvannā, var ievērojami palielināt acu infekciju risku.
Kontaktlēcas ir porainas un viegli absorbē ūdeni, kas var būt piesārņots ar dažādām baktērijām. Viena no bīstamākajām ir “Acanthamoeba”, kas var izraisīt retu, bet ļoti nopietnu infekciju, pazīstama kā “Acanthamoeba keratīts”. Šī infekcija var bojāt radzeni un atsevišķos gadījumos pat izraisīt pilnīgu redzes zudumu.
Turklāt mitras lēcas var mainīt formu, radīt diskomfortu, niezi un pasliktināt redzi, kā arī palielina risku:
- acu infekcijām;
- sausām acīm;
- radzenes čūlām;
- radzenes skrāpējumiem un nobrāzumiem.