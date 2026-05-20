Raustās acs plakstiņš? Lūk, ko tas patiesībā nozīmē un kad jāsāk uztraukties
Acs plakstiņa raustīšanās nav no tām patīkamākajām sajūtām – pēkšņi sākas viegla tirpšana vai “lēkāšana”, kas var ilgt dažas sekundes vai pat vairākas dienas. Tas var būt kaitinoši, bet vai tas ir bīstami?
Plakstiņa raustīšanos var piedzīvot ikviens no mums. Tās ir nekontrolētas acu muskuļu kustības, kas parasti ir nekaitīgas un pāriet pašas no sevis. Visbiežāk tā ir miokimija – neliels muskuļu saraustījums, kas parasti skar vienu aci.
Pie biežākajiem iemesliem, kāpēc tā notiek, eksperti norāda parastas, ikdienišķas problēmas: stress un nervu spriedze, nogurums vai miega trūkums, pārāk daudz kafijas uzturā, ilgstoša skatīšanās ekrānos, sausas vai kairinātas acis.
Arī alkohols, smēķēšana un spilgta gaisma var izraisīt šo sajūtu. Citiem vārdiem runājot, tas bieži ir organisma signāls – apstājies un atpūties!
Cik ilgi tas var turpināties? Parasti tās ir dažas sekundes vai minūtes, dažreiz vairākas stundas, bet reizēm – pat vairākas dienas. Un tad vienkārši pazūd.
Kad jāsāk satraukties?
Retos gadījumos plakstiņa raustīšanās var liecināt par nopietnāku problēmu, īpaši, ja tas turpinās vairākas nedēļas, aizveras visa acs, raustās arī citas sejas daļas, ir apsārtums vai izdalījumi. Tad tas var būt saistīts ar nervu sistēmas traucējumiem vai citām slimībām.
Lai arī acs plakstiņa raustīšanās var šķist biedējoša, vairumā gadījumu tā nav bīstama un ir saistīta ar nogurumu, stresu, dzīvesveidu. Izgulieties, samaziniet kofeīna patēriņu, atpūtiniet acis no ekrāniem, lietojiet acu pilienus, ja tās ir sausas.
Tomēr, ja simptomi nepāriet vai pastiprinās, labāk konsultēties ar ārstu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!