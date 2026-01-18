10 pazīmes, ka tev jau ir izdegšana vai drīzumā tā būs, ja neko dzīvē nemainīsi 0
Mūsdienās par izdegšanu runā arviem vairāk, jo straujais dzīves ritms, tehnoloģijas, nepieciešamība visu paspēt, cilvēkus diemžēl iztukšo ātrāk.
Kokteilis
Labākās un sliktākās zodiaka zīmes pie stūres – Dvīnim būs drošāk sēdēt pasažiera krēslā
6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Izdegšana nav tikai nogurums pēc darba. Tā ir ilgstoša emocionāla, mentāla un fiziska pārslodze, kas pakāpeniski maina domāšanu, uzvedību un pat veselību. Turpinājumā vairākas izdegšanas pazīmes ar skaidrojumiem un kontroljautājumiem, kas palīdz godīgi paskatīties uz sevi.