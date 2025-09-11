Cik ilgi jāuztraucas par iespējamu saslimšanu ar ērču encefalītu, ja šovasar piesūcās vairākas ērces? 0

Baiba Rozentāle, RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, cik ilgam laikam jāpaiet, lai cilvēks, kuram šovasar piesūkušās vairākas ērces, varētu būt mierīgs par to, ka saslimšanas nebūs.

Kāds skatītājs jautā, ko darīt, ja šovasar piesūkušās vairākas ērces, kuras paša spēkiem tika izņemtas, bet dažām galvas palika ķermenī?

Rozentāle skaidro: “Ja cilvēks ir vakcinējies pret ērču encefalītu, tad vispār nav jāuztraucas. Bet, ja nav vakcinējies, maksimālais inkubācijas periods var būt pat 42 dienas. Taču tas ir reti, un tas ir maksimālais dienu skaits.”

Parasti tās ir divas nedēļas. Cilvēkiem vienkārši jāseko līdzi veselības stāvoklim. Tas, ka galva palika iekšā, nav nozīmīgs faktors šajā gadījumā – par to nav jāuztraucas. Ķermenis ērces galvu atgrūdīs kā skabargu vai citu svešķermeni.

Ja divu nedēļu laikā nav nekādi simptomi, tas ir kā mierinājums – tad, visticamāk, ērces nebija inficētas, un cilvēkam nekādas saslimšanas nebūs.

