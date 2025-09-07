Vienkāršs 10 sekunžu vingrinājums ļauj prognozēt, vai mūžs būs īsāks vai garāks nekā vienaudžiem 0
Lai gan to prognozēt ir ļoti grūti, tomēr ir daži paņēmieni, ar ko var mēģināt prognozēt dzīves ilgumu. Viens šāds 10 sekunžu tests izstrādāts un pārbaudīts Ņūdžersijā.
Cilvēki, kuri spēj īpašā veidā noturēties uz vienas kājas 10 sekundes, iespējams, dzīvo ilgāk nekā viņu vienaudži, apgalvo eksperti.
Novecojot cilvēki zaudē muskuļu masu – apmēram 1–2 procentus gadā, sākot jau no trīsdesmit gadu vecuma. Līdz 80 gadu vecumam cilvēkam ir aptuveni tikai puse tās muskuļu masas, kas bija četrdesmit gados. Šī lejupslīde palielina traumu risku, īpaši negaidītu kritienu risku, kas ASV ir galvenais traumu iemesls cilvēkiem virs 65 gadiem un katru gadu izraisa ap 41 400 nāves gadījumu.
Eksperti norāda, ka līdzsvara tests var atklāt, vai cilvēks zaudējis nozīmīgu muskuļu apjomu un tādējādi viņam ir lielākā riskā piedzīvot potenciāli letālu kritienu.
Kā izpildīt testu
Jānostājas ar vienu kāju aizliktu aiz otras, rokas gar sāniem. Var arī pacelt vienu kāju priekšā līdz gurnu augstumam. Ieteicams to darīt pie balsta, piemēram, margām, lai pasargātu sevi no krišanas.
Svarīgi! Ja tests sagādā grūtības, būtu jāpiegriež uzmanība spēka treniņiem, kas palielina muskuļu masu un palīdz izvairīties no kritieniem.
Muskuļu masas samazināšanos vecumā izraisa hormonu līmeņa krišanās, mazāk kustību un nepietiekams proteīna daudzums uzturā. Aptuveni 10% gados vecāku amerikāņu ir sarkopēnija – zems muskuļu līmenis un vājāks tvēriens nekā viņu vecuma normas rāda.
Kā uzlabot līdzsvaru
Treneris Gavami iesaka stiprināt muskuļus potītēs un ikros, piemēram, ar regulāru pacelšanos uz pirkstgaliem vai vienas kājas celšanu augšā, stāvot uz otras. Noderīgi ir arī pietupieni uz abām vai vienas kājas.
Eksperti uzsver: labākais veids, kā aizkavēt muskuļu masas zudumu, ir spēka treniņi — gan ar svariem, gan ar savu ķermeņa svaru. Balansa tests ir labs rādītājs, jo, lai nostāvētu uz vienas kājas, nepieciešams koordinēts un ilgstošs daudzu muskuļu darbs. Nespēja to paveikt signalizē par vājumu vismaz vienā no ķermeņa zonām – korpusā, kājās vai potītēs.